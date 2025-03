Cuentos cotidianos para facilitar el día a día de niños con trastorno del espectro autista

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Valencia Consuelo ha acogido, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la presentación de los cinco cuentos creados por el equipo de neurorrehabilitación pediátrica de Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, integrado en el Instituto de Neurociencias Vithas (INV).

Estos cuentos han sido desarrollados en el marco del proyecto europeo EarlyBrain, financiado por el programa Erasmus+. Las historias presentadas abordan situaciones cotidianas que suponen un reto frecuente para niños con alteraciones del neurodesarrollo, ofreciendo recursos útiles y accesibles tanto para las familias como para los profesionales del ámbito educativo y terapéutico.

El acto ha reunido a familias, especialistas y expertos en neurodesarrollo, que han podido conocer de primera mano estos materiales formativos, diseñados con el objetivo de empoderar a madres, padres y cuidadores de niños con alteraciones específicas del desarrollo, incluido el trastorno del espectro del autismo (TEA).

Los cinco cuentos --El club de los sin cordones, Exquisitamente María, Felices Fiestas, Marta contra el señor WC y Lucas no se corta el pelo-- abordan "con sensibilidad y realismo" diversos retos cotidianos a los que se enfrentan muchos niños, explican desde el centro hospitalario.

Cada historia va acompañada de una guía didáctica y una versión en audiolibro, ya disponibles de forma gratuita en la web earlybrain.eu. En conjunto, constituyen una serie de recursos versátiles que pueden utilizarse en contextos familiares, educativos y terapéuticos.

El evento también ha contado con una charla-coloquio entre familiares y profesionales, en la que se han compartido experiencias reales y se ha reflexionado sobre la importancia de contar con recursos adaptados que visibilicen la diversidad del desarrollo infantil en todos los entornos de vida del niño, no solo en el escolar, sino también en el hogar, el ocio y la comunidad.

"Para conseguir este objetivo, el enfoque de EarlyBrain parte del poder de la narración como una herramienta transformadora en la intervención temprana", explica Loles Navarro, coordinadora de proyectos de investigación de Irenea, que añade. "A través de personajes y situaciones que reflejan vivencias reales, los cuentos permiten identificar emociones, fomentar la comunicación, promover la autonomía y fortalecer el vínculo entre los niños y sus entornos".

Por su parte, Carmen Medina, coordinadora del área de neurorrehabilitación pediátrica de Irenea en Vithas Valencia Consuelo, ha señalado que "la creación de estos cuentos nace de nuestra experiencia directa en la rehabilitación de niños con alteraciones del desarrollo.

HIPERSENSIBILIDAD

Concretamente, en el caso de los niños con TEA, cada día acompañamos a pequeños que se enfrentan a dificultades como la hipersensibilidad a ciertos sonidos o al contacto físico, el miedo a cortarse el pelo, la sobrecarga sensorial en entornos ruidosos o el proceso de aprendizaje del control de esfínteres. Estas vivencias, presentes en su día a día, han inspirado nuestros relatos, que hemos intentado que sean cercanos, significativos y funcionales. Todos ellos han sido creados para ofrecer apoyo real tanto a las familias como a los profesionales que caminan a su lado".

EarlyBrain es un proyecto europeo coordinado por Irenea, en colaboración con entidades de referencia en el ámbito de la discapacidad y la intervención infantil, como la European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD) de Bélgica, el Istituto di Gestalt HCC Human Communication Center Italy (Gestalt) de Italia y la Fundación Telice Magnetic Anomaly (TMA) de España. Juntos han hecho posible el desarrollo de este kit de herramientas narrativas, diseñado para apoyar el desarrollo infantil desde una perspectiva inclusiva, educativa y terapéutica.