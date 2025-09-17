Cuerpo cree que la reunión de China y EEUU en Madrid es una "señal muy clara" del papel de España a nivel internacional

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la reunión entre China y Estados Unidos que se ha celebrado en Madrid es "una señal muy clara, otra más, del papel que juega España a nivel internacional".

Así se ha pronunciado este miércoles el ministro en una rueda de prensa en València, al ser preguntado por los medios de comunicación por la reunión mantenida este lunes por las delegaciones de Estados Unidos y de China en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en Madrid, para mantener una ronda de negociaciones comerciales.

Al respecto, Cuerpo ha sostenido que es "motivo de orgullo" la elección de España como lugar donde mantener estas conversaciones, lo que, a su juicio, es "una señal muy clara, otra más, del papel que juega España a nivel internacional y el rol de nuestro país, en este caso en el ámbito comercial, pero lo es también en otros ámbitos".

Asimismo, ha señalado que desde el Gobierno pusieron a disposición de las dos delegaciones "todas las garantías de seguridad, protocolo y accesibilidad posibles" en el Ministerio de Asuntos Exteriores, "para que pudiera desarrollarse con toda la normalidad y los mejores resultados posibles esta importante reunión entre dos de las principales economías del mundo".

"GRAN ESFUERZO" EN VIVIENDA

Por otra parte, consultado por cuál será el impacto de las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Cuerpo ha resaltado que el "gran esfuerzo" de la legislatura es dar respuesta al reto del acceso a una vivienda asequible.

"No hay una bala de plata o medida única que garantice el éxito y menos inmediato", ha admitido el ministro, al tiempo que ha abogado por trabajar en "todas las áreas posibles" en ese sentido. Al respecto, ha mencionado medidas para "recuperar el parque de vivienda protegida que perdimos en la última década", así como otras relacionadas con las plataformas turísticas para "desviar la máxima oferta al alquiler a medio o largo plazo"

Así, ha recalcado que el objetivo es "fomentar ese acceso asequible, en particular para los jóvenes, y en la medida en la que podamos, que se haga de la mano con el incremento de oferta en los próximos años y que, además, tengamos a corto plazo todas las palancas en marcha para poder resolver el impacto que está teniendo en la capacidad de hacer frente a ese enorme gasto para la ciudadanía", ha concluido Cuerpo.