Cullera plantará una escultura de homenaje a los voluntarios en el aniversario de la dana

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Cullera dedicará una escultura de homenaje al voluntariado de la dana. Lo hará el próximo 29 de octubre, coincidiendo con el primer año de la tragedia que asoló gran parte de la provincia.

Esta escultura se instalará en la rotonda ubicada frente al antiguo almacén de Botanch, el espacio logístico que coordinaba la acción del voluntariado durante la dana y centralizaba la recogida y distribución de recursos esenciales, material básico, alimentación y agua.

El espacio pasará a nombrarse plaza del Voluntariado, según ha anunciado el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante su intervención en el acto de entrega de los Distintiu 9 d'Octubre de 2025, informa el consistorio.

El primer edil ha defendido que "la fiesta que se celebra con el 9 d'Octubre tiene el propósito de unirnos y no incitar a la división y al conflicto". "Para defender juntos aquello que todos y todas más queremos. Celebramos y ponemos en valor nuestras instituciones propias y nuestro autogobierno. Hoy celebramos una cultura y una lengua compartida. Hoy celebramos nuestro amor a un territorio, a una cultura, a una gastronomía, a una música... En definitiva, todo aquello que nos hace únicos ante el mundo y a la vez extraordinariamente valiosos", ha manifestado.

Durante su discurso, Mayor (PSPV) ha aprovechado para denunciar el genocidio del gobierno de Israel en la Franja de Gaza, al tiempo que ha asegurado que Cullera fue "de las primeras ciudades en España en reconocer el genocidio armenio, genocidio que a partir del próximo mes de noviembre también tendrá un espacio para el recuerdo en el parque urbano de Sant Antoni".

El acto ha servido para reconocer con la máxima distinción institucional local al colectivo de voluntarios de la dana por sus acciones de respuesta social y comunitaria y la entrega constante durante la tragedia del pasado año. También al hotel Sicania por su larga trayectoria en el desarrollo turístico de la ciudad, al doctor en Geografía e Historia Ricard Camil, al experto en Análisis Matemático Alfred Peris y la misionera y luchadora por los derechos de las mujeres en Ghana Francisca Martínez. Unos premios que este año han remarcado valores como la solidaridad, el compromiso social, el altruismo, la lucha por los derechos humanos, la memoria histórica, el conocimiento o el impulso turístico.