Cultura concede ayudas por 165.000 euros a cinco proyectos cinematográficos impulsados en Castellón

Imagen de una visualización de un cortometraje. - AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

CASTELLÓ, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido ayudas para proyectos cinematográficos impulsados en la provincia de Castellón por valor de 165.000 euros. En concreto, se han adjudicado ayudas a cuatro proyectos para la escritura de guiones de largometrajes escritos por profesionales de la provincia y a un proyecto para la producción de cortometrajes, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha puesto en valor estas ayudas del Ministerio de Cultura "que dan apoyo a la creación cinematográfica y fortalecen esta industria, permitiendo el desarrollo de proyectos como estos cinco de Castellón seleccionados que nacen de guionistas y productoras de la provincia".

Asimismo, ha destacado que estas líneas de ayudas cuentan con medidas de impulso a la igualdad. Tres de los proyectos seleccionados están escritos o dirigidos por mujeres. Las ayudas, con cargo al Fondo de Protección a la Cinematografía, corresponden a dos convocatorias. La primera de ellas, la convocatoria para el año 2025 para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Cultura ha recuperado la línea de ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes ya prevista en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y que llevaba sin convocarse desde el año 2011. Con ellas se busca afianzar las capacidades de los profesionales en los primeros eslabones de la cadena de valor con el fin de mejorar el tejido industrial español y de combatir la precariedad laboral de los guionistas.

De esta convocatoria, han resultado seleccionados los siguientes proyectos de guiones de largometrajes escritos por personas residentes en la provincia de Castellón: 'La amiga invisible' (ficción / valenciano), de Sergio Tellols, con una ayuda de 30.000 euros; 'Personal' (ficción / castellano), de Isabel Pastor, con 30.000 euros. También, 'De espíritus y caciques' (ficción / castellano), de Saúl Ferrer, con una ayuda de 30.000 euros; 'Les nits heretades' (ficción / valenciano), de Amelia Barberá, con una ayuda de 30.000 euros.

A nivel nacional, el Ministerio ha concedido ayudas por valor de 8 millones para 285 proyectos de guiones de un total de 4.080 solicitudes presentadas. Del total de seleccionados, 74 están escritos en lenguas cooficiales y 131 están realizados exclusivamente por mujeres.

En la provincia de Castellón, de los cuatro proyectos seleccionados, dos (Personal y Les nits heretades) estás escritos exclusivamente por mujeres y otros dos (La amiga invisible y Les nits heretades) están redactados en lengua cooficial.

AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE CORTOS

La segunda línea de ayudas en la que han resultado seleccionados proyectos impulsados en la provincia de Castellón se trata de la convocatoria para el año 2025 de subvenciones a la producción de cortometrajes sobre proyecto.

El objetivo de esta línea es estimular la producción de cortometrajes cinematográficos, así como la producción de obras con la participación de mujeres en los equipos autoriales y técnicos. En esta convocatoria ha resultado seleccionado el proyecto: 'En busca del sol', de Incomedia Producciones SL (Castellón), con una ayuda de 45.000 euros (36.000 euros para Incomedia y 9.000 euros a Frog Animation SL, Barcelona). Proyecto de animación, de Darya Didenko.

En esta línea de ayudas, han resultado beneficiarios 45 cortometrajes a nivel nacional, de un total de 559 solicitudes presentadas. Se trata de 29 cortometrajes de ficción, siete de carácter documental y nueve de animación.

Además, 22 de ellos, entre ellos el proyecto seleccionado de Castellón, están dirigidos exclusivamente por mujeres, lo que representa el 48,89% del total de adjudicatarios y el 47,83% de la dotación total.