Cultura convoca ayudas para compañías profesionales de teatro, danza y circo

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha convocado, a través del Institut Valencià de Cultura, subvenciones de carácter bienal destinadas a compañías profesionales de teatro, danza y circo para los ejercicios 2026 y 2027. El importe inicialmente previsto para esta convocatoria es de 3.400.000 euros, 1.700.000 euros corresponden a la anualidad 2026 y 1.700.000 euros a la anualidad de 2027.

Estas ayudas pretenden "fomentar la producción y las giras escénicas profesionales en el ámbito del teatro, circo y danza; apoyar la creatividad escénica y su difusión y fomentar la mediación en el ámbito de las artes escénicas", según ha informado la Generalitat en un comunicado. De este modo, la intención final es que la ciudadanía "pueda disponer de una oferta diversificada y de calidad".

Con el objetivo de que el sector disponga de más tiempo para elaborar los proyectos que presentarán, se avanza la publicación de esta convocatoria al primer trimestre del año y se amplía a 20 días hábiles el plazo de presentación de solicitudes. El plazo de presentación de solicitudes comienza el jueves 26 de febrero y finalizará el jueves 26 de marzo.

La convocatoria está dirigida a compañías privadas que se dediquen de forma profesional y habitual a la producción y exhibición de montajes escénicos de teatro, danza y circo en la Comunitat Valenciana.

Los proyectos deberán desarrollarse a lo largo de dos años, y deben incluir como mínimo: o bien, una producción de artes escénicas, cuyo estreno se realice entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2027; o bien, un plan de gira bienal de artes escénicas que contemple un mínimo de 70 funciones para las compañías de teatro, y 30 para las compañías de circo, danza y artes de calle, realizadas tanto en la Comunitat Valenciana como fuera de ella.

También se incluirán todos aquellos proyectos de residencias, de formación, de edición, de investigación, de asistencia a ferias y de mediación que realice la entidad beneficiaria y que estén directamente vinculadas con las artes escénicas. Las solicitudes, en modelo normalizado, estarán disponibles en la web del Institut Valencià de Cultura y deberán dirigirse al mismo, por vía telemática, a través del registro de la sede electrónica.