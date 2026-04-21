Cultura convoca ayudas al patrimonio cultural con más de 1,2 millones dentro del Plan Restaura 2026

Ayudas dentro del Plan Restaura 2026 - GVA

VALÈNCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatoria de las subvenciones del Plan Restaura 2026, dirigidas a impulsar actuaciones de modernización, conservación, equipamiento y adecuación de infraestructuras de museos y colecciones museográficas permanentes reconocidas, así como intervenciones de conservación y restauración de bienes muebles de relevante valor patrimonial en la Comunitat Valenciana.

La línea de ayudas cuenta con una dotación total de más de 1,2 millones de euros y mantiene el compromiso del Consell con la protección, mejora y puesta en valor del patrimonio cultural valenciano. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), según ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

La directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, ha subrayado que el Plan Restaura se consolida como una "herramienta clave para garantizar que nuestro patrimonio cultural no solo se conserve, sino que se adapte a las necesidades actuales de accesibilidad, seguridad y difusión".

Asimismo, ha destacado que la principal novedad de esta convocatoria es el "límite máximo de 30.000 euros por beneficiario, una medida que permite distribuir mejor los recursos públicos y llegar a un mayor número de proyectos en todo el territorio".

La convocatoria se articula en dos modalidades. La modalidad A, destinada a actuaciones de modernización, conservación, equipamiento y adecuación de instalaciones museísticas, con el objetivo de mejorar las condiciones expositivas, la accesibilidad, la inclusividad, la seguridad y el almacenamiento del patrimonio. Y la modalidad B, que se centra en la conservación y restauración de fondos museísticos y otros bienes muebles de destacado valor patrimonial.

Cada museo o colección museográfica podrá concurrir a una o ambas modalidades, mientras que los titulares de bienes muebles no integrados en fondos museísticos podrán optar a la modalidad B.

Podrán beneficiarse de estas ayudas titulares de museos y colecciones museográficas, entidades locales, instituciones eclesiásticas, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, así como personas físicas y jurídicas titulares de bienes muebles inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural.

La cuantía máxima de la subvención será del 80 por ciento del presupuesto total de la actuación, IVA incluido, con un límite de 30.000 euros por entidad beneficiaria.

MUNICIPIOS PEQUEÑOS Y DESPOBLAMIENTO

En el proceso de valoración de las solicitudes, que podrá alcanzar un máximo de 20 puntos, se priorizarán los proyectos ubicados en pequeños municipios y zonas en riesgo de despoblamiento, de manera que "se refuerza así la cohesión territorial y el acceso equitativo a la cultura", han apuntillado.

Camarena ha señalado que "desde la Generalitat seguimos apostando por una política cultural que vertebra el territorio, apoya a los municipios más pequeños y garantiza que el patrimonio llegue en las mejores condiciones a las futuras generaciones".