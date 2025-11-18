Cultura destina 285.000 euros en ayudas para impulsar la participación de galerías de arte en ferias

VALÈNCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolución por la que se conceden 285.000 euros en subvenciones a 14 galerías de arte de la Comunitat Valenciana.

El objeto de estas ayudas es fomentar la participación de las galerías de arte de la Comunitat Valenciana en ferias de arte nacionales e internacionales, que hayan tenido lugar entre noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. En este sentido, estas subvenciones suponen "un apoyo a la proyección exterior de la cultura y el arte que se produce en la Comunitat Valenciana", destaca la administración autonómica en un comunicado.

Para la concesión de estas ayudas se ha valorado la proyección nacional e internacional de la feria y su repercusión, manifestada en el número de visitantes y expositores en la última edición celebrada; la trayectoria de la galería contabilizada por el número de ferias a las que ha asistido en los dos ejercicios anteriores, así como el fomento de la igualdad de género, según el número de creadoras presentadas.

Esta convocatoria pone de manifiesto el compromiso de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo con la promoción de las galerías de arte de la Comunitat Valenciana.

Las ayudas de este año suponen casi un 7% más que las destinadas el pasado año, cuando se concedieron 267.102 euros en subvenciones, lo que indica que cada año se ha ido incrementando el importe de las ayudas y la participación de las galerías.