Cultura y las direcciones adjuntas del IVC asumirán las competencias de López-Jamar tras su cese

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VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura de la Generalitat y las direcciones adjuntas y la Subdirección General de Gestión del Institut Valencià de Cultura (IVC) asumirán varias de las competencias del director general de la institución, tras el cese de Álvaro López-Jamar, aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell. Así lo recogen varias resoluciones publicadas este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El documento señala que resulta "aconsejable y oportuno proceder a una delegación de competencias de varios actos y resoluciones" para garantizar "el correcto desarrollo de esas funciones y para la agilización de los correspondientes procedimientos administrativos".

En concreto, se delegan en la persona titular de la Dirección General de Cultura la convocatoria y el otorgamiento de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, la emisión de las resoluciones e instrucciones que se consideran oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en las órdenes de bases de subvenciones en concurrencia competitiva y la tramitación y resolución de los procedimientos de revocación, reintegro y minoración de las ayudas y subvenciones otorgadas por delegación de la presidencia del Institut Valencià de Cultura.

Por otro lado, se delegan en las personas titulares de las direcciones adjuntas las atribuciones correspondientes a la Dirección General en materia de dirección y gestión ordinaria de la entidad correspondientes a su ámbito funcional, así como la ejecución de los acuerdos del Consejo de Dirección que se correspondan con actividades relacionadas con las funciones asignadas a cada dirección adjunta en el reglamento de organización y funcionamiento del IVC.

También se delega la gestión económica y financiera y el control técnico y administrativo de los servicios y asuntos correspondientes a su ámbito funcional. Se incluyen "expresamente" en esta delegación los actos y documentos de retención de crédito, autorización del gasto, disposición del gasto, reconocimiento de obligaciones y propuesta de pago, dentro de los límites legales y reglamentarios, referidos a la gestión de las transferencias corrientes y de capital de sus respectivos ámbitos funcionales.

Asimismo, se delega el ejercicio de las facultades como órgano de contratación de la entidad que se rijan por la ley de contratos del sector público. Mientras, los asuntos no comprendidos en los apartados anteriores que excedan del ámbito competencial de una única dirección adjunta "deberán ser firmados o autorizados por cualesquiera dos personas titulares de las direcciones adjuntas, actuando de modo sucesivo según un turno rotatorio establecido por estas o, en su defecto, conforme al orden previsto para las direcciones adjuntas en el Decreto 5/2013".

La decisión de López-Jamar de cesar por motivos personales de su cargo, al que accedió en octubre de 2024, se conoció el pasado 11 de junio, día en el que el Consejo de Dirección del ICV aceptó la renuncia. Fuentes de la Generalitat adelantaron entonces que se convocará un concurso para sustituirlo.

En su escrito de renuncia, López-Jamar mostró su agradecimiento por el tiempo al frente del IVC y remarcó que "los meses que vienen requieren de un relevo en la dirección general del IVC que afronte esta etapa con toda la energía y convicción necesarias".