Cultura Festiva estudia con los pirotécnicos "un sitio más visual" para los castillos de Fallas

Habrá seis 'mascletaes' nocturnas en los barrios y se plantea añadir una hora más al tardeo para favorecer el adelanto de verbenas

VALÈNCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha asegurado que su departamento "está trabajando" con la Policía, los Bomberos y pirotécnicos en la posibilidad de encontrar "un sitio más visual" para los castillos de fuegos artificiales de Fallas que tradicionalmente se disparan desde el antiguo cauce del río.

"El río tiene un problema, que es que hay que salvar una altura bastante importante. Ponemos unas elevadoras, que no tienen peligro, pero que no dejan de ser elevadoras y estamos trabajando con los pirotécnicos para encontrar un sitio más visual donde se pueda poner más material y sea mejor para todos", ha expuesto a preguntas de los medios el edil, que ha justificado que por esta razón en el programa de los festejos no especifica La Alameda como ubicación.

Asimismo, Galiana ha anunciado que se van a celebrar seis 'mascletaes' nocturnas en los barrios y, para ello, se buscan localizaciones junto a la Policía y los Bomberos. "Nosotros siempre hemos intentado descentralizar la fiesta. Las 19 'mascletaes' de la Plaza del Ayuntamiento van a seguir sin ningún tipo de duda, pero además tenemos esas seis".

"TODO EL MUNDO QUIERE UNA MASCLETÀ EN SU BARRIO"

Según Galiana, también se trabaja con las asociaciones vecinales, porque "todo el mundo quiere una mascletà en su barrio", aunque es algo que requiere "un dispositivo bastante importante", ha subrayado.

En cuanto a las verbenas en el centro histórico en las proximidades de bienes patrimoniales, el concejal ha subrayado que el equipo de gobierno "apuesta por el diálogo y no ir a las bravas en estas cosas".

Ha explicado que ha habido una reunión con representantes de las comisiones de La Merced, Marcado Central, Linterna y Doctor Collado y solo esta última tiene prevista una verbena el día 18 de marzo, mientras que Mercado y Linterna han desistido y La Merced se plantea cambiar la noche por un tardeo.

Sobre esta cuestión, Galiana ha revelado que se ha propuesto incluir en el bando fallero una hora más de para que este sea "más atractivo" y las comisiones prefieran "irse a la tarde".