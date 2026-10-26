Cultura restaura 23 libros sacramentales del archivo parroquial de Sedaví dañados por la dana del 29O

Libros recuperados del archivo de Sedavía - GVA

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través del Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+i), ha finalizado la restauración de 23 libros sacramentales del archivo parroquial de Sedaví (Valencia) que resultaron dañados en la dana del 29 de octubre de 2024.

Los trabajos han permitido recuperar esta documentación "histórica", además de mejorar sus condiciones de conservación para garantizar su preservación a largo plazo y facilitar su consulta.

La restauración ha supuesto la limpieza de los documentos para eliminar los restos de barro y suciedad, la desinfección de las zonas afectadas por microorganismos y la corrección de las deformaciones provocadas por la humedad. Se han reparado los rasgados y las roturas del papel y se han arreglado las encuadernaciones, muchas de ellas gravemente deterioradas, para recuperar su estabilidad.

La titular del departamento, Carmen Ortí, ha destacado que este archivo "es fundamental para la localidad de Sedaví, dado que gran parte de él se perdió". En este sentido, ha señalado que la documentación restaurada "forma parte de la historia del siglo XX de esta localidad y nuestra intención es protegerla, porque es muy importante para la memoria" de la localidad.

Además, Ortí ha querido poner en valor la labor del IVCR+i, cuyos profesionales "trabajan de manera continua desde que se produjo la riada para restablecer, en la medida de lo posible, todo aquello que es necesario para los ciudadanos".

La intervención se ha completado con reintegraciones cromáticas para mejorar la lectura de las zonas dañadas, respetando en todo momento la autenticidad de los documentos. En este sentido, cada volumen se ha protegido con un estuche de conservación fabricado a medida con materiales de calidad archivística.

Por su parte, Gemma Contreras, directora del IVCR+i, ha destacado la importancia de la recuperación de todo este material para la localidad. "El archivo municipal se perdió y lo único que queda de la historia de la gente de Sedaví está en estos libros", desde finales del siglo XIX y hasta los años 90.

PROCESO

Contreras ha detallado que ha sido un trabajo "muy duro" porque los libros estaban "muy deformados" y "llenos de barro". En un primer momento se eliminó el fango "más voluminoso" y secaron "durante meses y meses" los libros para recuperar "más en detalle" y quitar todo el barro restante, además de hacer una "consolidación y también encuadernación".

"La verdad que estamos muy contentos porque está siendo un trabajo muy duro porque llevamos ya casi dos años quitando barro, pero creo que es nuestro propósito, tanto para el Instituto como la Conselleria, recuperar los elementos culturales y no hay tarea más bonita que recuperar la vida de las personas", ha dicho, y ha reconocido que es "un día muy especial porque no devolvemos patrimonios, sino que devolvemos la historia de Sedaví".

Sin su trabajo, todos estos datos contenidos en los archivos se hubieran perdido porque no estaban digitalizados, un proceso que ahora se ha comenzado.

BAUTIZOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES

De entre los documentos restaurados, figuran ocho libros de bautismos, cuatro de matrimonios, cuatro de defunciones y dos de confirmaciones. El conjunto incluye también un libro de matrimonios y defunciones correspondiente al periodo 1919-1930, considerado el ejemplar más antiguo del conjunto intervenido, así como tres volúmenes relacionados con la iglesia de Sedaví: un libro de cuentas, el racional y un borrador del registro sacramental. También se encuentra un libro de bautismos de 1930 y uno de defunciones de 1939.

En definitiva, esta documentación constituye una fuente "de gran interés para conocer la historia de Sedaví durante el siglo XX, realizar investigaciones genealógicas y estudiar la evolución demográfica de la localidad", según la Generalitat. Su recuperación contribuye a preservar una parte esencial de la memoria colectiva del municipio.