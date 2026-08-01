El Cuponazo de la ONCE deja seis millones de euros en Alicante

Vendedor del Cuponazo - ONCE

ALICANTE 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido en Alicante 6.000.000 de euros, con un cupón premiado con los cinco números y la serie en el sorteo de este viernes, 31 de julio.

José Simón Soria es el vendedor de la ONCE que ha dado el Cuponazo y repartido los seis millones de euros desde su punto de venta habitual situado en la Calle Sociedad Cultural Deportiva Betis Florida, 24, dentro del barrio de la Florida.

El sorteo del Cuponazo de este viernes también ha dejado una parte de su fortuna en la Comunidad de Madrid, con 3.240.000 de euros en 81 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno.

Hasta 2.400.000 de euros se han ido a parar a la localidad de Rivas Vaciamadrid donde el vendedor de la ONCE, Manuel Brea, ha repartido 60 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, entre bares, talleres, pequeñas empresas y clientela habitual del polígono Santa Ana.

Tras conocer la noticia de haber vendido tantos cupones agraciados, Brea se sentía "muy emocionado" por repartir este gran premio entre sus "clientes de siempre". "No me lo puedo creer", decía el vendedor que lleva seis años trabajando en la ONCE.

Además, en el barrio de Ciudad Lineal, de la capital, ya buscan a las personas agraciadas que se han repartido 840.000 euros gracias a otros 21 cupones premiados con 40.000 euros cada uno vendidos en el Estanco de Olga, situado en la calle Río Ulla, 34.

El sorteo de este viernes también ha repartido 560.000 euros con 14 cupones premiados con 40.000 euros cada uno en distintas localidades españolas de Andalucía (Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla), Baleares, Extremadura (Badajoz), y Comunitat Valenciana (Gandía), así como a través de la página web.