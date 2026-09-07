El curso escolar 2026/27 arrancará este miércoles en la Comunitat con 808.688 alumnos y 83.921 docentes

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VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026/27 arrancará este miércoles, 9 de septiembre, en la Comunitat Valenciana con 808.688 alumnos en centros públicos y concertados y un total de 83.921 docentes, lo que supone 385 más que el ejercicio anterior.

Así lo ha avanzado este lunes la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, durante una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de inicio de curso escolar 2026/2027.

La consellera ha explicado que del total de alumnado previsto este año, 404.450 estará en centros públicos y concertados de la provincia de Valencia; 305.280 en la provincia de Alicante y, 98.958, en Castellón.

Respecto al profesorado, este año se contará con 83.921 docentes en aulas valencias, 385 más que el curso anterior. Además, la consellera ha aludido a la simplificación burocrática a profesores con el objetivo de quitarles procedimientos improductivos; y a la mejora de sus condiciones --ya hay dos en marcha: seis días de libre disposición retribuidos y el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral--.

Así mismo, los docentes cobrarán este mes de septiembre --ha recordado la consellera-- 75 euros más; mientras que en enero anotarán otro aumento de 75 euros adicionales; y en enero de 2028, otros 50 euros hasta completar el total de 200 euros más al mes. "Se trata de la mayor subida desde 2007", ha dicho.