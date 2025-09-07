Los cursos de formación en emergencias para la ciudadanía del Ayuntamiento de València arrancan este lunes en La Torre

Archivo - Trabajos de limpieza en La Torre. Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cursos del Plan de formación de la ciudadanía ante emergencias 'València + Segura' del Ayuntamiento de València arrancan este lunes, 8 de septiembre, en la pedanía de La Torre, una de las más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre,

La formación comenzará a las 18.00 horas en el salón de actos de la alcaldía pedánea de La Torre, según ha precisado el consistorio en un comunicado.

En estos cursos se formará en habilidades y conocimientos "clave" para hacer frente a una emergencia. Se darán a los asistentes consejos prácticos de cómo actuar en cada tipo de emergencia, desde un incendio, un apagón y especialmente en caso de fenómenos metereológicos que pueden provocar inundaciones.

También se informará de cuál es el kit de emergencias que se debe tener en casa para afrontar las emergencias y se advertirá lo que no se debe hacer.

El Plan se articula en torno a diez objetivos "bien definidos", que buscan "formar a la ciudadanía, a la vez que concienciar y desarrollar una cultura de la prevención, la autoprotección y la corresponsabilidad".

Estos objetivos se basan en las siguientes pautas: cultura de autoprotección, corresponsabilidad comunitaria, formación multirriesgo, capacitación en respuesta a emergencias, interpretación de alertas, conciencia de riesgos locales, capacidad de recuperación, herramientas prácticas, reducción de la presión a los servicios de emergencias, y difusión del protocolo.

ESTRATEGIA "INCLUSIVA"

'València + Segura' se ha abordado desde una estrategia "inclusiva, adaptada a colectivos vulnerables, y con metodologías específicas por perfiles". El programa adapta los contenidos, formatos, metodologías y canales para llegar a todas las personas, también a través de empresa, entidades sociales y asociaciones vecinales.

En este sentido, desde el consistorio han reiterado que las pedanías tienen "prioridad especial" a la hora de beneficiarse de esta iniciativa, ya que fueron las principales afectadas por la barrancada.

Se ofrece formación presencial directa e indirecta a los vecinos y vecinas de la ciudad, que será impartida en espacios próximos y adaptados a cada colectivo. En primer lugar, se formará a la población infantil y juvenil a través del profesorado en los colegios y de la Policía Local; a personas mayores, a través de la Universidad Popular y centros de actividades CMAPM; a personas con discapacidad en sus asociaciones y en centros ocupacionales; así como a asociaciones de vecinos y vecinas, de consumidores, de amas de casa, etc.

En total, se formará a las personas usuarias de 538 centros escolares 70 asociaciones vecinales, 51 centros de mayores, 20 asociaciones de personas con discapacidad, 31 sedes de la Universidad Popular, 15 alcaldías pedáneas y seis centros de día.

De forma complementaria, el Plan 'València + Segura' ya llega a la ciudadanía mediante un total de 40 carpas informativas instaladas en otros tantos puntos estratégicos de la ciudad. Y, asimismo, se llevarán a cabo campañas de sensibilización en diversos formatos y plataformas para reforzar el aprendizaje, (mediante mensajes en medios tradicionales y digitales, material impreso, elementos en la vía pública, contenido digital --web, app y redes municipales-- y sesiones formativas específicas a empresas, funcionarios, policías y otros colectivos).

Alrededor de 100 personas especialistas y profesionales con diferentes perfiles (profesores, bomberos y policías) se encargarán de la formación presencial, así como del asesoramiento directo en las carpas (personas voluntarias).

El Ayuntamiento de València ha impulsado la redacción de esta herramienta, que emana de las conclusiones que elaboró la Comisión para la Recuperación de las zonas afectadas por la dana de 2024 en la ciudad, en el que se recomendaba formar a la población y capacitarla en habilidades y conocimientos "clave" para hacer frente a una emergencia.

El Plan ha sido elaborado por personal experto de la Universitat de València a través de la Cátedra Mesval (Cátedra Modelo Económico Sostenible de València y su Entorno, una iniciativa conjunta de la institución académica y el consistorio).

HERRAMIENTA "AMBICIOSA"

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha destacado que el Plan València + Segura es una herramienta "ambiciosa" para "poder ayudar a la gente". "Mañana arrancamos una hoja de ruta que no acabará con estos cursos, sino que ya es para en toda la vida. Porque lo que pretendemos desde el Ayuntamiento de València no es hacer un plan a corto plazo, sino trabajar en la cultura de la prevención", ha afirmado.

Caballero ha subrayado la "importancia" de esta iniciativa, "sobre todo después de un año tan duro como el que se ha vivido: no solo con la trágica dana, sino también con el incendio de Campanar o los incendios forestales que hubo en La Devesa".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, ha reiterado que este programa es "muy ambicioso" y ha resaltado que "mañana comienza su andadura con los primeros cursos para los vecinos".

"Este Plan llega a todos los centros educativos de la ciudad, a todos los centros de día, a todos los centros de mayores y, además, está absolutamente abierto a todos los municipios del área metropolitana", ha recalcado.

Y ha añadido: "Todavía tenemos que trabajar mucho en la cultura de la emergencia en nuestro país y en gran parte de Europa, donde no tenemos esa formación necesaria". "En València hemos vivido una situación terrible con la dana, lo que nos lleva a querer tener este plan, uno de los más ambiciosos que se tienen no solo en España, sino a nivel internacional", ha concluido.