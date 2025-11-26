La curva de la gripe sigue en ascenso y sube un 231,58% en lo que va de mes en la Comunitat mientras baja la covid

Archivo - Vacunación contra la gripe - GVA - Archivo

VALÈNCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La curva de la incidencia de la gripe sigue en aumento en la Comunitat Valenciana y ha crecido un 231,58% en lo que va de mes, al pasar de 13,3 casos cada 100.000 personas con la que arrancó noviembre a 44,1 casos en la última semana, mientras la covid y el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, siguen a la baja.

Así, se desprende del último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA) de la Conselleria de Sanidad, en la 47ª semana del año (del 17 al 23 de noviembre).

En total, la incidencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) ha pasado de 669,2 casos en la semana 45ª (del 3 al 9 de noviembre) a 787,8 casos, lo que supone un aumento del 17,7%.

En el caso de la covid, los contagios han pasado de 39,9 casos a 13,4, lo que supone una reducción del 66,4%; mientras que el virus respiratorio sincitial (VRS) también baja: de 22,4 a 13,4, un 40,17% menos.

Por edades, el grupo más afectado sigue siendo el de menos de 4 años, que ha aumentado hasta los 3.434,6 casos --frente a los 3.163,6 casos de inicio de mes-- y entre los mayores de 65 años la incidencia está en 690,9 casos frente los 611,1 casos de la semana 45ª.

Por su parte, la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves ha subido de 10,1 casos a 12,8 casos.