El CVC aprueba dos convenios con la UJI y la UPV para ofrecer plazas remuneradas para estudiantes en prácticas

CASTELLÓ 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado hoy, por mayoría, durante la celebración del Pleno de febrero en el Ayuntamiento de Castelló, la firma de dos convenios de colaboración, uno con la Universitat Jaume I y otro con la Universitat Politècnica de València, que pretenden establecer un marco estable de colaboración con la voluntad de ofrecer cada año plazas remuneradas para estudiantes en prácticas y acceso a instalaciones bibliotecarias. Los convenios los desplegarán unas comisiones mixtas y tendrán una duración de cuatro años.

Los miembros del CVC han sido recibido por la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, y el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales. Ellos y el presidente del CVC, José María Lozano, han descubierto la placa conmemorativa de la visita y han intercambiado obsequios justo antes de empezar la sesión plenaria, abierta al público, en el Salón de Plenos.

En el discurso de apertura del Pleno, la alcaldesa ha recordado la importancia del pasado y el presente cultural de Castelló, una ciudad donde se firmaron las Normas de Castelló en 1932 y que quiere estar al frente de una concepción de la cultura capaz de vertebrar la autonomía gracias a la defensa de los valores que unen los valencianos. Y también capaz de encontrar un lenguaje común, como un puente que nos conecta, "con diálogo, consenso y respeto".

José María Lozano, como presidente del CVC, ha agradecido la hospitalidad de la corporación municipal, y en la misma línea de la alcaldesa, ha hablado de la cultura como un espacio de conciliación de las ideas, de la creatividad y la investigación.

DECLARACIÓN

Entre los asuntos de interés público incluidos en el orden del día también estaba la Declaración titulada 'Sobre la cultura: espacio de encuentro y conciliación', en que el CVC, además de hacer un recordatorio del trabajo de la institución en defensa del patrimonio de Castelló, reafirma su compromiso por la conciliación de ideas y hechos y por el reconocimiento de la historia y la tradición. Esta Declaración se ha aprobado por unanimidad.

Y, al final, como es habitual en las sesiones plenarias que se hacen fuera de la sede del Palau de Forcalló, los presidentes y presidentas de cada una de las comisiones en que se distribuye el trabajo de la institución han explicado al público asistente qué son los trabajos que los ocupan en estos momentos y las ámbitos de actuación de cada una de ellas.

Entre los asistentes al Pleno, se encontraba la subdelegada del Gobierno a Castelló, Antonia García Valls; el director gerente del MACVAC, Joan Feliu; Enrique Soto en representaió del CES-CV e Isabel Ríos, exmiembro del Consell Valencià de Cultura.

MAGDALENA

Carrasco ha destacado que la celebración de esta sesión institucional coincide con la próxima celebración de las fiestas fundacionales de la ciudad, las Fiestas Magdalena, "declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional, unas fiestas cuyo símbolo más representativo, la Gaiata, está reconocida como Bien de Interés Cultural, a través de la 'Desfilada de Gaiates'. "No es una elección casual ya que la Magdalena representa la esencia de lo que somos: tradición, historia, identidad y cultura que se comparte con carácter universal", ha subrayado.

La alcaldesa ha subrayado que Castellón "quiere, celebra y fomenta una cultura de todos y para todos, sin censuras y sin complejos, como es el carácter de esta ciudad que es liberal, inquieta y abierta al mundo, desde siempre". En este sentido, Carrasco ha recordado que "esa firme apuesta cultural llevó a intelectuales como el escritor alicantino José Martínez Ruíz 'Azorín' a referirse a Castellón como la capital cultural valenciana".