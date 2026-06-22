El CVC pide un protocolo jurídico ante emergencias como la dana que coordine a administraciones y aseguradoras

Pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) del mes de junio - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado este lunes, en su pleno ordinario de junio, un informe sobre los seguros ante situaciones de catástrofes como la dana del 29 de octubre de 2024 --que dejó 230 víctimas mortales-- que, entre sus recomendaciones, señala la necesidad de impulsar un protocolo jurídico de crisis "automático" ante emergencias que coordine "inmediatamente" a los colegios profesionales, las aseguradoras, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las administraciones públicas.

También plantea establecer los criterios para realizar un convenio de contratación temporal de personal por parte del CCS, que cuente con los profesionales de las aseguradoras para dar "una respuesta eficaz", con una cláusula adicional para casos extraordinarios.

Asimismo, apunta a unificar los criterios de valoración pericial, crear una bolsa de abogados de turno de oficio con preparación específica en materia de seguros ante crisis extraordinarias, mejorar la cultura aseguradora para favorecer un mejor y mayor conocimiento a la ciudadanía y una mayor transparencia en la contratación digital de los seguros.

Por último, sostiene que se requiere además "un esfuerzo de coordinación de todas las instituciones y organismos implicados para llevar a cabo las medidas mencionadas, bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones".

Respecto a los "problemas detectados", el informe del CVC considera "comprensible" entender que el CCS se encontró "desbordado" y apunta que, todavía, a finales de marzo de 2026, se encontraban expedientes por resolver. Dicho esto, destaca el "trato amable y empático" ofrecido por el conjunto de profesionales, tanto del CCS como abogados y compañías de seguros, pero reconoce que esto "no ha sido suficiente para paliar el malestar causado en muchos afectados".

RETRASO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES

En este sentido, apunta al "retraso a la hora de resolver los expedientes, la burocracia administrativa y la dificultad de volver a una situación anterior a la catástrofe que para muchos ciudadanos ya no será de normalidad completa".

Al respecto, subraya que el problema fundamental a resolver es la flexibilidad necesaria de personal temporal, para lo que pide contrataciones "que sean rápidas, coordinadas con las aseguradoras implicadas, con la colaboración de personal externo para garantizar la sobredimensión de la plantilla en situaciones puntuales y extremas". Y apunta que la ley actual está "adaptada para incluir profesionales temporales bajo las directrices del CCS".

Respecto a la cultura social aseguradora, reconoce que existen "dificultades diversas": hay "problemas actuales que pertenecen a un cambio socio-económico en las prestaciones de seguro", en "muchos casos se ha perdido la relación asegurador-cliente porque muchos ciudadanos contratan los servicios vía web, sin disponer de una oficina física con un agente directo", y "muchos seguros están comercializados por las entidades bancarias que no son especialistas, ofreciendo un asesoramiento menos preciso".

"GRAN IMAGEN DE DESCONFIANZA" HACIA ASEGURADORAS

También menciona la "brecha digital con las personas mayores, ya que mucho papeleo se resolvía vía web", aunque hay que reseñar que se habilitó una ventanilla física que facilitó muchos trámites. Por otra parte, incide en que existe "una imagen social de desconfianza hacia las aseguradoras" que ofrecen "una imagen agresiva en su búsqueda de clientes, y que luego está la impresión de que existe una letra pequeña en las condiciones que embarran la claridad contractual".

El informe añade un reconocimiento al trabajo realizado desde la dana y destaca "la movilización voluntaria de profesionales, la coordinación y formación ejercida desde el primer momento y con rapidez por parte del Colegio de Abogados, la labor de las aseguradoras y su personal y también del personal fijo y temporal que trabajó bajo las directrices del Consorcio".

El documento se remitirá, siguiendo el protocolo habitual, a la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación, a la de Emergencias e Interior, al secretario autonómico de esta y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al Consorcio de Compensación de Seguros, al Colegio de Abogados y a los comparecientes.

El CVC expone que, desde su Comisión Jurídica, ha querido "analizar lo que esta catástrofe supuso en materia jurídica y aseguradora", que se convirtieron en "los pilares fundamentales de la recuperación de viviendas, bienes materiales, vehículos y negocios de los municipios afectados", y remarca que la dana ha sido "el mayor siniestro ocurrido en este siglo en toda España que ha tensionado al límite a todo el sistema jurídico".

INFORMES Y COLABORACIONES

Por otra parte, el pleno del CVC finalmente no ha aprobado un informe sobre la comisión temporal 'Valencians universals, hui' que recogía en el orden del día ante las quejas de algunos consejeros por haber sido incluido en el mismo sin haber pasado antes por comisión.

Sobre este documento, la vocal Rosana Pastor ha mostrado su "sorpresa" por el hecho de que se debata su aprobación en el pleno sin haber pasado por la comisión de gobierno. A esta postura también se ha sumado el vocal Gerardo Muñoz, que ha considerado que "no hubiera pasado nada" si este punto se hubiera trasladado al pleno de julio, con el fin de que todos los vocales pudieran conocer dicho informe, que es "lo que siempre se hace", dado que no es un asunto "que vaya a contrarreloj".

El presidente del CVC, José Mª Lozano, ha recordado que tiene la posibilidad de "introducir puntos en el orden del día sin que pasen" por la citada comisión y ha zanjado el debate. Finalmente, antes de proceder a la votación, se ha retirado este punto del orden del día.

Mientras, en el informe de Presidencia, Lozano ha informado de que, tras haber podido conseguir "algunos ahorros" en determinadas partidas, el CVC aumentará "un 40 por ciento" su apoyo económico a la Fundació Bromera. "Es una buena noticia dentro de nuestra modesta financiación y posibilidades", ha resaltado.

En este punto, el vocal José Vicente Navarro --también presidente de la entidad Lo Rat Penat-- ha pedido saber a cuántas fundaciones se "subvenciona" desde el CVC y ha advertido de que esto podría ser "algo irregular", pero Lozano ha replicado que cree que Bromera es "la única" y ha dicho desconocer "desde cuándo". Desde la Presidencia de la institución se ha matizado que se trata de una "colaboración" que posibilita la compra de libros y no una "subvención".