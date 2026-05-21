El CVC recuerda a Brines con sus poemas y una carta del Rey: "El mayor homenaje a un gran poeta es seguir leyéndolo"

Homenaje a Francisco Brines en el CVC - CVC

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CV) ha recordado este jueves a Francisco Brines, en el quinto aniversario de su fallecimiento, con un "sencillo" pero "sustancioso" homenaje al poeta de Oliva (Valencia), que ha incluido la lectura de sus poemas, la proyección del documental sobre el autor dirigido por Rosana Pastor, y una carta del rey Felipe VI: "Y no olvidemos que el mayor -y más sencillo- homenaje que puede hacerse a un gran poeta es, ahora y siempre, seguir leyéndolo".

De esta forma, la Fundación Francisco Brines y el CVC han recordado al poeta fallecido hace ahora cinco años y considerado como "uno de los más reconocidos de la poesía española de la segunda mitad del sigle XX e insigne representante de la llamada Generación de los 50", según ha informado la entidad en un comunicado.

En el acto, celebrado en el Palau de Forcalló, sede del CVC, han participado la presidenta de la Fundación, Mariona Brines, y diversos autores valencianos que han leído, cada uno de ellos, un poema del autor de la Safor: Jaime Siles, 'Aquel verano de mi juventud'; Juan Pablo Zapater, 'La rosa de las noches'; Rosa Mascarell, textos en prosa; Manuel Borrás, 'Al lector' y Mariola Brines, 'Palabras para una despedida'.

El presidente del CVC, José María Lozano, ha sido el encargado de leer la carta del monarca, escrita para la ocasión, en la que se ha recordado la visita a Elca, la casa de Brines en Oliva, en mayo de 2021. Don Felipe y doña Letizia le entregaron entonces el Premio Cervantes 2020.

Por su parte, Mariona Brines ha explicado algunos recuerdos de los últimos días de su tío mientras que el poeta Vicente Gallego ha proporcionado alguans claves "del sentido de la verdad y la revelación poéticas" en la obra del poeta.

Al final del acto se han proyectado unos fragmentos del documental 'Francisco Brines, los signos desvelados', de la directora y actriz Rosana Pastor, también miembro del CVC, que recoge algunas refleciones en primera personal del autor.