CVJ denuncia la precariedad y la "falta de derechos" de alumnado en prácticas: "Un becario no sustituye a un trabajador"

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de la Joventut (CVJ) ha denunciado, con motivo del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, las "condiciones precarias" y la "falta de derechos" que sufre el alumnado en prácticas curriculares de grados universitarios y formación profesional. "Un becario no sustituye a un trabajador", ha remarcado.

El órgano de representación juvenil ha difundido un manifiesto, en el marco de la campaña 'Açò qui m'ho paga', en el que alerta sobre el "uso inadecuado" de estas prácticas y reclama una mayor protección del estudiantado.

El Consell Valencià de la Joventut, en un comunicado, ha calificado las prácticas no laborales como "formas de explotación laboral encubierta" o de "fomento del trabajo precario", al tiempo que ha subrayado que el alumnado en prácticas no laborales "no puede sustituir a un trabajador ni cubrir una temporada de alto rendimiento ocasionada por un aumento de la carga de producción".

"Las personas jóvenes que realizan prácticas curriculares como parte de su plan de estudios no están obligadas a producir como el resto del personal trabajador de la empresa y, por lo tanto, no se les puede exigir la misma carga de trabajo", ha criticado el vicepresidente del CVJ, Alexandre Tomàs.

Asimismo, ha reclamado "la regulación de los derechos del estudiantado mediante su ordenación e inclusión en un estatuto del alumnado para las prácticas curriculares, con el objetivo de asegurar el carácter formativo y evitar usos fraudulentos y abusivos".

Entre las demandas del CVJ para la mejora de la situación del alumnado en prácticas se encuentra percibir una gratificación mínima, reconocer el derecho al descanso y vacaciones, acceder a actividades sociales y culturales de la empresa o garantizar la protección frente a vulneraciones de sus derechos y de situaciones de acoso sexual y moral. Además, la entidad juvenil ha pedido que estas condiciones se "blinden" en el convenio firmado por la persona estudiante en prácticas, el centro de formación y la empresa o entidad.

El CVJ se reunió el pasado martes 26 de abril con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, quien "se comprometió a estudiar las diferentes vías para hacer realidad estas reivindicaciones en el marco de sus competencias".

Finalmente, el órgano de representación juvenil ha lamentado que, a pesar de los "múltiples intentos" por concertar un encuentro con la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y la Dirección General de Universidades, no ha conseguido reunirse con ningún cargo de esta cartera para trasladar sus demandas en la materia.