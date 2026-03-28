La dana intensificó la polarización política en medios y lectores, según un estudio de la UPV

Archivo - Dos personas entre escombros en Sedaví, a 5 de noviembre de 2024, en Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha publicado un estudio sobre la cobertura informativa de la dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 y su incidencia en la polarización política. Entre sus principales conclusiones, señala que mientras que las noticias publicadas mantuvieron un tono relativamente moderado, los comentarios de los lectores fueron "mucho más duros, emocionales y claramente ideologizados".

La investigación analiza más de 1.000 noticias y de 10.000 comentarios publicados durante los quince días posteriores a la catástrofe en cuatro diarios digitales con distintas orientaciones ideológicas: El País, elDiario.es, El Mundo y El Confidencial, según ha informado el centro universitario en un comunicado.

El trabajo se centra especialmente en la figura de dos responsables políticos muy presentes en el debate público tras la tragedia: Carlos Mazón, por aquel entonces 'president' de la Generalitat Valenciana, y Teresa Ribera, entonces vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica.

Los resultados muestran que, en las noticias, las diferencias entre periódicos de izquierda y de derecha no fueron tan evidentes en términos de polaridad general. Sin embargo, un análisis más profundo de las emociones sí detectó matices relevantes.

En la cobertura sobre Carlos Mazón, los medios de izquierda transmitieron más "ira y disgusto", mientras que los de derecha recurrieron "con más frecuencia a la tristeza y al miedo". En el caso de Teresa Ribera, la distancia fue aún más clara: la prensa de derecha mostró una carga emocional "más negativa", mientras que la de izquierda introdujo con mayor frecuencia "tonos de apoyo o alivio".

POLARIZACIÓN MUCHO MÁS FUERTE ENTRE LOS LECTORES

"Donde más visible se hizo la polarización fue en los comentarios de los lectores. En nuestro estudio hemos constatado que en ellos desapareció casi por completo el filtro editorial, con un lenguaje mucho más agresivo. Esto es algo que se ve en comentarios de muchísimas noticias todos los días, pero en este caso el nivel de polarización y agresividad fue muy alto", ha indicado Paolo Rosso, investigador del centro PRHLT de la UPV.

En el caso de Carlos Mazón, el estudio revela que los comentarios fueron "abrumadoramente negativos" tanto en medios de izquierda como de derecha, aunque algo menos duros en estos últimos. Respecto a Teresa Ribera, la diferencia fue "mucho más marcada": en los medios de derecha predominó un rechazo casi total, mientras que en los de izquierda aparecieron posturas más equilibradas, con espacio incluso para valoraciones positivas.

ANÁLISIS PIONERO CON IA

El estudio incorpora, además, un análisis de imágenes pionero, realizado con herramientas de inteligencia artificial. "Las imágenes utilizadas por los periódicos no se centraron tanto en los destrozos provocados por la dana como en los rostros, gestos y posturas corporales de los políticos. Es decir, la cobertura priorizó el conflicto político por encima de la dimensión material de la catástrofe", ha apuntado María Aloy, coautora del estudio.

Según el análisis, esta combinación de titulares e imágenes reforzó la carga emocional de las noticias y contribuyó a construir relatos diferenciados sobre la responsabilidad política.

"Nuestro estudio concluye que la dana no solo fue una tragedia climática y humana, sino también un episodio de fuerte confrontación mediática y social. Además, al combinar análisis lingüístico, emocional y visual ayuda a entender cómo se construye la percepción pública de una crisis y cómo los medios influyen en el debate sobre la responsabilidad política", ha zanjado Guillem Soler, coautor también de este trabajo.