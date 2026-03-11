Dansa València reivindica "el derecho a la belleza" con 37 propuestas que transitan de "la fragilidad a la esperanza" - GVA

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival Dansa València reivindica "el derecho a la belleza" en su 39 edición con un total de 37 espectáculos que transitan de "la fragilidad a la esperanza" y que invitan a vivir "un momento de gozo pleno".

Esta nueva entrega del certamen presenta una programación que ofrece "una panorámica de la creación coreográfica contemporánea" con un conjunto 37 propuestas que van desde la danza contemporánea a los formatos híbridos; seis estrenos y una producción internacional.

La presentación de esta 39 edición del festival de danza, que lleva como lema 'Moments de tendresa', se ha presentado este miércoles sobre las tablas del Teatro Principal de València y ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y de la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), María José Mora.

María José Mora ha celebrado que el festival, después de 39 ediciones, se ha convertido en "un punto neurálgico de la danza en nuestro país" gracias a su "doble faceta" entre "festiva y mercado" y ha subrayado que Dansa València es "el único evento en España que acoge agentes culturales venidos de todas partes del mundo".

Asimismo, ha destacado que el festival es, además, "una plataforma que se extiende a lo largo del año, que descentraliza su acción y lo hace así para continuar ampliando el apoyo a las compañía locales".

La directora adjunta ha apuntado que esta nueva edición "nace con una idea muy sencilla, pero muy poderosa, el derecho a la belleza": "En un mundo que está agitado y saturado de información, invitamos a detenernos y contemplar los paisajes que crean los cuerpos en movimiento e invitamos también a fundirnos con estas imágenes y tratar de vivir un instante de gozo pleno", ha sostenido.

"PANORÁMICA PLURAL DE LA CREACIÓN COREOGRÁFICA ACTUAL"

En este sentido, Mora ha afirmado que, a través de las 37 propuestas, se presenta "una panorámica plural de la creación coreográfica actual, que va de la danza contemporánea al flamenco, la performance y los formatos híbridos" donde también destaca "una importante representación de la creación valenciana".

A este respecto, ha puesto en relieve el estreno de seis espectáculo entre los que se encuentra una coproducción del IVC junto a Les Arts de 'Las hijas de Bernarda', de Taiat Dansa.

Por su parte, Marta Alonso ha indicado que la programación del festival permite ofrecer "una panorámica de la creación coreográfica contemporánea y sitúa el festival como punto de encuentro y de celebración de la danza nacional e internacional que permitirá al público disfrutar de espectáculos en diferentes formatos y espacios de la ciudad".

"Dansa València no es solo exhibición, es un espacio de encuentro profesional para creadores, bailarines, críticos y programadores.

Un lugar donde compartir, reflexionar, descubrir nuevas propuestas y seguir impulsando el desarrollo de la danza", ha reivindicado.

"DE LA FRAGILIDAD A LA ESPERANZA"

La programación del festival que, según ha indicado Mora, transita de "la fragilidad a la esperanza", arranca con el ciclo habitual 'Moviments Urbans', respaldado por la Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de València. Dará comienzo el 10 de abril, en el Museu de Belles Arts, con 'Quema', de la Cia. Jacob Gómez, y 'Carne de bronce', de Cristina Reolid.

El Pont de la Trinitat será el escenario esa misma mañana del espectáculo para público familiar 'AHNI (Accions Humanes No Identificades)', de las mallorquinas Hermanas Picohueso, mientras que la plaza de la Reina, por la tarde, se convertirá en el ring de la batalla de baile con dj en directo 'All Styles Battle' del colectivo Valencia City Cypher.

El 12 de abril, Fil d'arena realizará un recorrido por Ciutat Vella que empezará en las Torres de Serranos. Cerrará el ciclo Titoyaya Dansa con el preestreno de su 'Liebe', en el Antiguo Cauce del Río Turia, entre los puentes de las Flores y de la Exposición.

Esta nueva edición incluye más estrenos, empezando por la compañía que inaugura el festival, los navarros Led Silhouette, quienes presentará 'Ultimátum' el 15 de abril en el Teatre Principal.

Otro espectáculo cuya puesta de largo ha generado expectación ha sido 'Las hijas de Bernarda', de Taiat Dansa, que trasladará al Teatre Martín i Soler de Les Arts el 18 de abril el lenguaje coreográfico del clásico de Lorca. Los también valencianos Cia. Maduixa darán a conocer su nuevo montaje, 'Dominare', los días 16, 17 y 18 de abril en Nau Ribes, en colaboración con Escalante.

El 18 de abril, La Mutant abrirá sus puertas a 'Imperfecto imposible', del creador canario Richard Mascherin, mientras el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acogerá 'Gush is Great', de los franceses Production Xx.

GRANDES NOMBRES DE MUJER

La programación reúne a algunas de las figuras más relevantes de la escena coreográfica actual. Destaca la malagueña Rocío Molina, quien presentará en el Teatre Principal el 17 de abril 'Calentamiento'.

Desde Andalucía llegará también la bailaora y coreógrafa María Moreno, que interpretará el 16 de abril en el TEM 'Magnificat'. Por su parte, La compañía catalana La Taimada, dirigida por Olga Álvarez y Jordi Cabestany, presentará el 17 de abril en Carme Teatre 'Opus'.

La castellonense María Muñoz, al frente de su compañía Mal Pelo junto a Pep Ramis, cerrará el festival el 19 de abril en el Teatre Principal con 'We. Nosaltres i els temps'.

Finalmente, la canaria Paula Quintana conjuga influencias afrolatinas, herencia andaluza y presente europeo en 'Atlas de anatomía' el 19 de abril en el Teatre Rialto.

También habrá espacio para las nuevas voces de la creación coreográfica. Después de presentar en 2025 un adelanto de 'No', la compañía madrileña La Venidera repite con la obra en todo su nervio y belleza el 15 de abril en La Mutant.

Para su 'Quiso negro', la catalana Ester Guntín se inspira en el fenómeno ritual del tarantismo. La pieza está prevista en el Teatre El Musical el 18 de abril. Las gallegas Raquel Ferradás y María de Vicente se desplegarán en la plaza del Patriarca, el 16 de abril, con 'Diz-me, meu amor'. También en la calle, el 19 de abril, en la plaza del Mercado, el navarro Akira Yoshida propone 'Oroimen'.

SACAR MÚSCULO

El festival también "saca músculo" de la producción valenciana con piezas como la de Núria Crespo en La Mutant el 16 de abril con 'Morphopop', y Mauricio Pérez Fayos en CaixaFòrum con 'Coreografías virtuales: movimiento(s) futuro(s)'; Julia Zac, programada en 'Nice To Meet You'; y Rosa Sanz con su 'Desde el quebranto' en un 'site-specific' en el Espai de Creación Algrà.

Dansa València tiene entre sus objetivos como Spanish Dance Platform, la dinamización del sector coreográfico local con actividades dirigidas a programadores, gestores culturales y agentes de las artes escénicas.

Entre ellas destaca Focus Valencià, un programa de presentaciones en formato 'showcase' que tendrá lugar el 15 de abril en la Sala Matilde Salvador de La Nau y reunirá las últimas creaciones de La Repetidora, Eyas Dance Project, Cía. Pla Roig, Eugenia Morera & Alba Elvira y Mar García & Javi Soler.

Como novedad a este estímulo profesional, este año se suma la actividad 'Nice to meet you II'. Presentació d'obres en procés i trobada professional, prevista el 17 de abril, en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

En esta edición participarán las valencianas Lucía Jaén y Julia Zac, junto a la compañía andaluza La Imbuición, cuya presencia será presentada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Por último, el 16 de abril, el colectivo Taller Placer mostrará en Espacio Inestable 'Una idea inacabada', su estudio coreográfico de antropología contemporánea para tres intérpretes.