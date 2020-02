Davó llama al consenso y a huir de las "viejas disputas" en Podem, siguiendo el modelo de Iglesias

Publicado 18/02/2020 14:15:25 CET

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, ha defendido que "todavía hay tiempo para buscar un candidato de consenso" para liderar Podem, tras la candidatura que presentó este lunes la exsenadora y también diputada autonómica Pilar Lima. Ha llamado a "remar todas juntas" y "alejar las viejas disputas", siguiendo el modelo de Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos.

"Los consensos se construyen con un proceso donde surgen liderazgos, no con proclamas ni en torno a una persona", ha afirmado a los periodistas en el ficus de Les Corts sobre la candidatura de última hora que lanzó Lima, su compañera en el grupo de Unides Podem-Esquerra Unida.

Pilar Lima se postuló para liderar la formación 'morada' en la asamblea ciudadana valenciana que se celebrará el próximo mes de mayo, prometiendo trabajar por un Podem "cohesionado" y defendiendo que "cada uno tiene que buscar su lugar" a nivel orgánico, parlamentario y de gobierno.

Por contra, Davó ha asegurado que le "extraña esta propuesta que se aleja tanto del modelo estatal" de Podemos, donde "Iglesias es más fuerte como vicepresidente del Gobierno y secretario general, una muy buena opción". Ha defendido que "la política institucional está muy vinculada a la de partido", si bien ha coincidido en que "cada uno debe tener su espacio".

La síndica ha remarcado que el anuncio de Lima fue una "sorpresa" para ella y sus compañeros, al enterarse "por los medios de comunicación", aunque ha destacado que llevan ocho meses juntas en el grupo parlamentario "trabajando bien" y que cree que "ella entiende que el consenso es necesario". Eso sí, ha sostenido que "no cambia el hecho de que queda mucho tiempo hasta la asamblea", recordando que primero va el proceso estatal de Podemos.

"Tenemos que coger fuerza; estos meses nos tienen que servir para construir los consensos, dialogar y dejar de lado los personalismos", ha reivindicado, recordando que siempre ha defendido que en Podem deben "dejar atrás las disputas" que tuvieron en el pasado.

"DEJAR ATRÁS UNA ÉPOCA DE DISPUTAS"

Y ha enfatizado: "Si realmente nos creemos que tenemos que dejar atrás una época de disputas, Pilar Lima ya formó parte cuando se presentó a la secretaría general en 2017 y perdió. No fueron buenos momentos a nivel interno, y lo tenemos que admitir porque hubo muchas disputas".

De cara al futuro, Davó ha hecho hincapié en que "es el momento de consensuar y trabajar conjuntamente", porque cree que "los consensos se construyen a través de un proceso donde surgen liderazgos, no con proclamas ni en torno a una persona". Ha prometido, por su parte, seguir "trabajando por un proyecto amplio desde las bases que fortalezca y estabilice tanto Podem como el Botànic".

Preguntada por si da un paso al frente para liderar este camino, ha puntualizado que "eso llegará al final" y que tanto ella como "otras personas" están en la línea de "no volver a las viejas disputas". "Cuando la postulación llega muy rápido, a veces corta el proceso natural de liderazgo", ha lamentado.

Ha llamado así a "remar todas juntas" para fortalecer el partido incluyendo a la gente de todos los territorios, porque "al final de los procesos salen los liderazgos, no al revés". "Las prisas no son buenas, hay tiempo suficiente para construir el consenso. El consenso no puede empezar por una persona y que todo gire a su alrededor, empieza por un proceso", ha reiterado.