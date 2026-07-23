Un debate sobre el aforamiento de Mazón y un homenaje a las víctimas de la dana marcarán el segundo aniversario

Archivo - La presidenta de la L'Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024 , Mariló Gradolí, en imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRES) -

L'Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024 prepara un ciclo de actividades con motivo del segundo aniversario de la tragedia, que incluirá iniciativaas como un debate sobre el aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón y un homenaje a las víctimas.

Así lo ha adelantado el colectivo en un comunicado en el que, además, reciuerda que el 25 de octubre de 2025, la Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024 organizó un multitudinario acto en el Teatro Olympia de València para que los familiares de las víctimas mortales, los heridos y damnificados con daños materiales pudieran ejercer "su derecho a la palabra, como un homenaje a las víctimas y, también, como un ejercicio de verdad en voz alta frente a los vergonzosos intentos de Mazón y de su gobierno de trasladar la responsabilidad de su criminal inacción a técnicos o meteorólogos".

"Fue, además, un reconocimiento a todas las personas que, en contraste con la inacción del Consell, colaboraron con su trabajo y esfuerzo para ayudar a las poblaciones afectadas, y muy especialmente a los miles y miles de jóvenes que dieron un ejemplo de solidaridad", remememoran.

Ahora se acerca el segundo aniversario de la dana, "marcado por el reconocimiento de una nueva víctima mortal, que eleva el total a 231 personas fallecidas, y por la continuidad de Mazón como diputado aforado y protegido por su partido y por el Gobierno de Pérez Llorca".

En este contexto, La Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024

--que ya supera las 300 personas asociadas y que está personada en el procedimiento judicial que se sigue, en fase de instrucción, en el Juzgado de Catarroja, incide la entidad-- ha organizado dos actos de perfil "muy diferente".

El primero será una mesa redonda que pondrá a debate el aforamiento de Mazón, "en contradicción con el derecho a la tutela judicial efectiva y a la protección legal de las víctimas, y abordará la impunidad de los responsables políticos de muertes derivadas de su inacción", sostiene la organizaión.

La mesa contará con la participación de los magistrados Joaquim Bosch y José Antonio Martín Pallín, la abogada de la Asociación en el procedimiento judicial Míriam Salmerón, la familiar de víctimas mortales Toñi García y la presidenta de la Asociación, Mariló Gradolí. Se celebrará el 20 de octubre en València.

El segundo acto tendrá lugar el 29 de octubre en Paiporta, la población de la zona cero que sufrió el mayor número de víctimas mortales. Será "un emotivo homenaje al aire libre en memoria de las víctimas, actualmente en proceso de diseño y producción, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y de la Fundació Horta Sud".

Estos dos actos irán acompañados de otras iniciativas con las que la Associació de Víctimes DANA 29 Octubre 2024 está completando el programa de conmemoración del segundo aniversario de la dana y de homenaje a las víctimas. El resto de la programación se dará a conocer tras el verano.

Al mismo tiempo, esta asociación señala que continúa la campaña 'Cartas al Tribunal Constitucional', en apoyo al recurso presentado contra el aforamiento de Mazón, así como los actos locales en las poblaciones afectadas, municipio a municipio, para "mantener el contacto directo con las personas asociadas, simpatizantes y ciudadanía, y seguir ampliando el número de personas que forman parte de la agrupación".