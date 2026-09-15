Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en Les Corts Valencianes, a 17 de junio de 2026- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Debate de Política General se celebrará del 28 al 30 de septiembre en Les Corts Valencianes, una sesión que abrirá el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, como es habitual. Será el primer debate sobre el estado de la Comunitat Valenciana para el jefe del Consell y el último de la legislatura.

Así lo ha acordado este martes la junta de síndics, que ha aprobado el calendario parlamentario para el nuevo periodo de sesiones. De este modo, el Debate de Política General arrancará el lunes 28, aunque en este caso a las 12.00 horas, con la comparecencia del 'president', seguida de la intervención de los síndics de los cuatro grupos parlamentarios. El día siguiente se reserva para la presentación de las propuestas de resolución de los grupos, que serán agrupadas por bloques y se votarán el día 30.

Respecto al resto del calendario parlamentario del nuevo periodo de sesiones --del 10 de septiembre al 31 de diciembre de 2026--, se celebrarán dos plenos al mes: la semana del 5 al 8 y la del 13 al 16 de octubre; la del 9 al 13 y la del 23 al 27 de noviembre, y la del 7 al 11 y la del 21 al 23 de diciembre.

Mientras, se reservan para comisiones la semana del 21 al 25 de septiembre, la del 19 al 23 y la del 26 al 30 de octubre, la del 2 al 6 y la del 16 al 20 de noviembre, y la del 30 de noviembre al 4 de diciembre y del 14 al 18 de diciembre.

PSPV Y COMPROMÍS CUESTIONAN LOS "MOTIVOS DE AGENDA"

En rueda de prensa tras la junta de síndics, el PSPV y Compromís han criticado que la primera jornada del Debate de Política General se haya programado a las 12.00 horas por "motivos de agenda" del 'president', cuando "tradicionalmente" arranca a las 10.30, y han sospechado que Pérez Llorca trata de "retrasar" el inicio para llegar ya como candidato del PPCV a la Generalitat para las elecciones autonómicas del próximo año, dado que el PP celebra ese mismo día reunión de su Junta Directiva Nacional.

De un lado, el síndic socialista, José Muñoz, ha considerado que no tiene "mucho sentido" la hora de inicio del Debate de Política General a las 12.00, ha hecho hincapié en que Llorca está "absolutamente supeditado a los intereses de su partido y a los suyos propios" y ha sostenido que todo ello con síntomas de la "extrema debilidad" del dirigente valenciano. A su juicio, al retrasar la hora, Llorca está "intentando conseguir una ratificación 'in extremis' para presentarse como candidato en ese debate".

También ha considerado que puede ser porque el jefe del Consell "no quiere que la oposición hablemos hasta la tarde", aunque en cualquier caso ha asegurado que le parecen "unos temas tan menores" e incluso un "ridículo" por parte del jefe del Consell. "No ha entendido lo que representa el 'president' de la Generalitat o el Debate de Política General", ha señalado.

Mientras, Joan Baldoví (Compromís) ha celebrado que por fin "'habemus' calendario" parlamentario para el nuevo periodo de sesiones, se ha preguntado "qué agenda puede tener más importante" Llorca el 28 de septiembre que el Debate de Política General y le ha afeado que espere ese día "el milagro de la designación como candidato" para poder acudir a Les Corts con esa condición. "No entendemos si el PP pretende eso o que en los informativos de mediodía solo salga Llorca", ha agregado.

Al margen de ello, ha lamentado que la junta de síndics --con mayoría del PP y Vox-- no haya aceptado la propuesta de calendario parlamentario de Compromís, que planteaba celebrar tres plenos ordinarios mensuales.

Baldoví también ha informado de que Compromís ha vuelto a reiterar en la junta la necesidad de designar ya a los tres diputados de Les Corts que deben defender en el Congreso la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano, pero ha criticado que el PP haya dado "largas y largas". "Lo de la defensa de los intereses valencianos le queda muy lejos", ha afeado a los 'populares'.

SIN PLENO LA SEMANA DEL ANIVERSARIO DE LA DANA

Por otro lado, tanto PSPV como Compromís han incidido en que no habrá pleno en la semana del 29 de octubre, cuando se cumplirá el segundo aniversario de la dana de 2024 que arrasó la provincia de Valencia y dejó 232 víctimas mortales. Para los socialistas, Pérez Llorca quiere "evitar" hacer coincidir la sesión de control con esta fecha. "Sigue un patrón", ha criticado Muñoz, que ha acusado al 'president' de volver a poner "sus intereses personales sobre la memoria de las víctimas" de la riada.

Sobre esta cuestión, Baldoví ha señalado que "curiosamente" no se haya programado pleno ordinario la semana del aniversario de la dana y ha asegurado que el PP quiere "alejar completamente" este día de las sesiones plenarias en Les Corts: "Tenemos dos seguidos y luego tres semanas de comisiones. Pasará casi un mes sin pleno. En valenciano hay dichos que explican perfectamente esto, 'Ningú caça sense gos' (nadie caza sin perro), y el PP menos aún".

LA HORA DEL DEBATE ES "LO MENOS IMPORTANTE"

Desde el PP, Nando Pastor ha destacado la aprobación del calendario parlamentario para los próximos meses y ha anticipado que durante los mismos se tramitarán importantes leyes como la del suelo y la forestal. "Por eso hay muchas comisiones y también un montón de plenos", ha resaltado. Sobre la hora de inicio del Debate de Política General, ha afirmado que esto es "lo menos importante" y ha afeado a PSPV y Compromís que se preocupen por ese detalle. "Creía que estaban mejor", ha dicho.

En todo caso, ha argumentado que, si le dan "a elegir", prefiere empezar esa sesión ahora y media después que con los "cuatro años de retraso" que lleva el Gobierno de España para convocar el Debate del Estado de la Nación. "Lo de la hora arriba o abajo es ridículo", ha considerado, y ha reivindicado que a los valencianos no les importa esta cuestión, sino si el 'president' de la Generalitat acude "con los deberes hechos y cumpliendo con aquello que nos prometió hace 10 meses".

Al respecto, el síndic del PP ha anticipado que Pérez Llorca acudirá al Debate de Política General "con menos listas de espera, con más vivienda protegida, más avales para jóvenes, más dinero para la educación pública, menos impuestos para las rentas medias y bajas y liderando el empleo en España". "Si viene con todo eso, bienvenido sea a las 10.30 o a las 12.00. Nos da igual, lo importante es lo otro", ha insistido.

Preguntado sobre los motivos esgrimidos para retrasar el inicio del pleno, Pastor ha indicado que el jefe del Consell tiene "agenda", aunque no ha entrado en más detalles. "No pasa nada, el síndic --del Grupo Parlamentario Popular-- no se dedica a controlar la agenda del 'president'", ha zanjado. Y cuestionado sobre si Llorca acudirá el día 28 a la Junta Directiva Nacional del PP, ha afirmado que lo desconoce.

Desde Vox, José Mª Llanos ha abogado por recuperar la "normalidad" parlamentaria con el calendario del nuevo periodo de sesiones y ha "hecho constar" al Consell que, si "quisiera presentar presupuestos" de la Generalitat para 2027, "evidentemente, como en otras ocasiones, este calendario se modificaría de nuevo para su inclusión".