La décima campaña de 'Espanta la por' lleva el imaginario valenciano del miedo a más de 90 municipios

L'ETNO da inicio a la décima edición de su campaña 'Espanta la por' con más de 90 municipios participantes - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, ha dado este jueves inicio a la décima edición de 'Espanta la por', la campaña que reivindica y difunde el imaginario valenciano del miedo bajo el lema 'Per Tots Sants, monstres valencians', y que este año celebra sus diez años de trayectoria.

Así, las bibliotecas, centros educativos y museos participantes se han reunido en la sede de L'ETNO, en el Centre Cultural La Beneficència, donde se han presentado las novedades de esta edición y se ha realizado la entrega de los materiales que permitirán desarrollar las actividades durante las próximas semanas, según ha explicado la corporación provincial en un comunicado.

En el encuentro han participado también el diputado de Cultura, Paco Teruel; el director de L'ETNO, Joan Seguí; la directora de la biblioteca de L'ETNO, Amparo Pons; el poeta Ismael J. Sempere, y el artista Miguel Hache.

Entre los materiales que han recibido los participantes, se encuentran el nuevo libro de la colección 'Espanta la por', 'Mai no estem sols al bosc' escrito Ismael J. Sempere e ilustrado por Miguel Hache, y la carta extraordinaria 'Espanta la por' de La Fallera Calavera, creada junto a Zombi Paella con motivo del décimo aniversario de la campaña.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha señalado que desde la Diputació trabajan para que "la cultura llegue a todos los pueblos de la provincia", y ha asegurado que campañas como esta "permiten hacerlo de una manera participativa y cercana".

Asimismo, ha puesto en valor "el papel fundamental que desempeñan las bibliotecas, escuelas y museos como espacios de participación y de transmisión de nuestra cultura popular, acercando a niños, jóvenes y familias el imaginario valenciano y manteniendo vivas nuestras historias y tradiciones".

Más de 90 municipios de la Comunitat participan en esta nueva edición llevando a cabo sus propias actividades a partir de los recursos proporcionados por L'ETNO. Así, un año más, la campaña colaborativa se extiende por todo el territorio valenciano con el objetivo de recuperar y dar a conocer personajes, historias, leyendas y criaturas del imaginario tradicional valenciano.

DIEZ AÑOS AL RESCATE DE MONSTRUOS VALENCIANOS

Desde 2016, 'Espanta la por' reivindica un imaginario fantástico propio, y busca promover su conocimiento entre la ciudadanía, especialmente entre los más jóvenes. La Quarantamaula, L'home dels nassos, El Caro o Les Encantades forman ya parte de un universo que ha recuperado presencia en bibliotecas, escuelas y museos, así como en la narración oral, la literatura y los juegos.

La campaña, galardonada el pasado año con el Premio de Fomento de la Lectura de la Fundació Bromera, persigue tres objetivos principales: difundir la cultura tradicional valenciana, reflexionar sobre los miedos contemporáneos de las personas adultas y fomentar la lectura entre los más pequeños.

NUEVOS PERSONAJES

Una de las novedades de esta edición son los cuatro personajes creados por el artista Miguel Hache para representar diferentes figuras de la fantasía valenciana: El dimoni, La bubota, L'home dels nassos y El Caro. Los característicos ninots de madera del artista, vestidos con ropa confeccionada, dan forma a estas cuatro criaturas, que acompañarán la campaña durante la celebración de sus diez años.

También con motivo del aniversario, L'ETNO reedita la 'Guia inacabada de la fantasia valenciana', escrita por Joan Borja, Víctor Labrado y Francesc Gisbert e ilustrada por Marc Bou. La guía, publicada por primera vez en 2023, tuvo una gran acogida entre los lectores y llegó a agotarse en las librerías. Además, el próximo mes noviembre, L'ETNO inaugurará la exposición 'El viatge de Fantasia: de la palabra al producte'.

AULAS, BIBLIOTECAS Y CALLES

Como cada edición, la campaña se desarrolla intensamente fuera de las paredes del museo, y es que 'Espanta la por' cuenta con la colaboración de bibliotecas públicas y escolares, museos y centros educativos de todo el territorio valenciano.

El nuevo libro de la colección, 'Mai no estem sols al bosc', se presentará en cuatro bibliotecas que participan activamente en 'Espanta la por'. La presentación oficial tendrá lugar en Bocairent el 28 de octubre y continuará en Guadassuar, el 16 de noviembre; Alcàsser, el 19 de noviembre, y Quatretonda, el 23 de noviembre, acompañada de diferentes propuestas de animación lectora.

Asimismo, los centros educativos recibirán las visitas de Carles Cano y Aitana Carrasco, autor e ilustradora de 'Marieta i el mort', y de la compañía Disparatario, responsable de 'El Tresor de l'Encantada', con actividades de animación lectora destinadas al alumnado de primaria.

Desde 2020, las escuelas valencianas cuentan con material didáctico para trabajar durante una semana la campaña 'Espanta la por' en todas las asignaturas de todos los niveles de infantil y primaria, material que está disponible para descargar en la web de L'ETNO.

Asimismo, dentro del museo, el departamento de Didáctica recibirá grupos escolares del 10 al 27 de noviembre para participar en 'Mai no estem sols al bosc', una actividad que combina palabras y poesía de la mano de Ismael J. Sempere.

La Beneficència también se suma a la iniciativa con una programación especial durante los cuatro domingos de la campaña, con espectáculos de Disparatario, Dani Miquel, Carles Cano y Almudena Francés.

TAMBIÉN PARA EL PÚBLICO ADULTO

La programación dirigida al público adulto comenzará el 31 de octubre con el V Gran Torneo de La Fallera Calavera, organizado por L'ETNO y Zombi Paella en los patios de La Beneficència. La partida contará con 120 jugadores que recibirán la 'Carta Extraordinaria Espanta la por' diseñada para celebrar el décimo aniversario.

El programa de aniversario se completará el 11 de noviembre con un encuentro con los autores y el ilustrador de la 'Guia inacabada de la fantasia valenciana', que propondrán un recorrido por el territorio valenciano a través de sus historias y leyendas.

La programación se extiende también al formato pódcast con la cuarta temporada de 'Els noms de la por', que bajo el título 'Marieta ja estic al primer escaló: la por a la valenciana' abordará la presencia del miedo en la narración oral y la relación entre los personajes fantásticos y los miedos reales y actuales.