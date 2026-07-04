Declarado un incendio en una zona de cañas de Sax

Imagen aérea del incendio
Imagen aérea del incendio - CONSORCIO
Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 4 julio 2026 14:50
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   ALICANTE, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado en una zona de cañas de la localidad alicantina de Sax. El fuego se ha declarado sobre las 13 horas de este sábado.

   Emergencias ha informado en 'X' de que hay cuatro medios aéreos movilizados, así como otras cuatro unidades terrestres y una helitransportada de Bomberos Forestales de la Generalitat, cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, una Unidad de Prevención de Incendios y una patrulla de la Policía Local de Sax. Bomberos voluntarios también están participando en las labores de extinción.

   Desde el Consorcio han señalado que el incendio se ha declarado en una zona de cañas en la calle Rodrigo Triana hacia el río Vinalopó, en Sax.

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