Decomidadas 73.000 latas de refrescos y 3.000 chocolatinas en un local de venta al por mayor de alimentación en València

Decomidadas 73.000 latas de refrescos y 3.000 chocolatinas sin la correspondiente etiqueta - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local han decomisado 73.000 latas de refrescos y 3.000 chocolatinas sin la correspondiente etiqueta e información alimentaria en español en un establecimiento de venta de alimentación a mayoristas situado junto a la Avenida del Puerto, lo que indica que son productos que no han pasado los correspondientes controles administrativos y sanitarios y no son aptos para la venta en nuestro país.

El local, en el cual se venden refrescos, aceite, congelados, dulces y productos de higiene y limpieza presentaba además diferentes deficiencias administrativas como la carencia o mala colocación de los extintores o la mala señalización de las salidas de emergencia, según ha informado la Policía Local.

La mayoría de bebidas carbonatadas y energéticas que se vendían no tenían las etiquetas o la información alimentaria en español, productos de conocidas marcas como Fanta, Coca-cola o Monster Energy. También carecía de esta información una gran partida de chocolatinas de la marca KindeR, destinadas al público infantil.

Gran parte de las etiquetas vienen en diferentes idiomas como el húngaro, checo o danés, pero no en español, lo que vulnera la normativa vigente en España. Por ello, se ha procedido a decomisar todos éstos productos, que no podrán ser puestos a la venta hasta que la Delegación de Consumo así lo dictamine.