Decretan alerta naranja por fuertes lluvias este lunes y martes en Valencia y litoral norte de Castellón y Alicante

Archivo - Una persona camina con un paraguas bajo la lluvia en València. Imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Emergencias pide no estacionar en zonas inundables y controlar lugares con trabajos por la dana de 2024 ante posibles evacuaciones

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido para este lunes y la alerta naranja por fuertes y persistentes lluvias, que podrían venir acompañados de granizo, en toda la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, así como por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón.

Los acumulados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se concentrarán en el sur de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde podrían superarse los 200 o 250 litros por metro cuadrado (l/m2) entre el lunes 29 y la primera mitad del martes 30 de septiembre.

Asimismo, Emergencias también ha establecido alerta amarilla por tormentas en toda Valencia, Alicante y litoral sur e interior de Castellón, así como por lluvias en el litoral sur e interior de Alicante y Castellón.

En el marco de este episodio de lluvias intensas y tormentas previsto para el lunes y martes, Emergencias ha emitido un aviso especial, que ya ha sido enviado a las agencias y ayuntamientos implicados en situaciones de emergencia por inundaciones y donde recomienda extremar la vigilancia y seguridad y prestar atención a los avisos.

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) se recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Asimismo, urge a los municipios donde aún continúen los trabajos de recuperación de la dana de octubre de 2024 "que estén pendientes de la evolución del episodio, sobre todo, de los trabajadores y maquinaria pesada presentes en sus municipios y que pueden estar pendientes de un aviso de evacuación de la zona de trabajo".

Además, recuerda la importancia de seguir "las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, como es el caso del teléfono único 112".

En el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención, como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. "Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas", ha alertado.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Igualmente, ha recomendado repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y recordado a los municipios que pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.

NIVEL DE PELIGRO POTENCIAL ES "ELEVADO"

La Aemet ha emitido un aviso especial informando la llegada a la península del exhuracán Gabrielle, convertido ya en borrasca. Se esperan lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsular durante los próximos días, que podrían provocar inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que "el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado".

Se prevé que el lunes 29 y el martes 30 sean los días más adversos del episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes que podrían venir acompañados de granizo.