Defensa convoca más de 170 plazas en la Comunitat en el primer semestre 2026

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria para el acceso a la condición de militar de tropa y marinería correspondiente al año 2026, junto con las plazas del primer ciclo del proceso de selección. En total, se ofertan 4.527 plazas en toda España, de las cuales 174 corresponden a la Comunitat Valenciana, reforzando así la presencia de las Fuerzas Armadas en la región.

Del total de plazas convocadas en este primer ciclo, 3.204 son para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio. En el ámbito autonómico, se ofertan 171 plazas para el Ejército de Tierra y tres plazas para el Ejército del Aire y del Espacio, algunas de ellas reservadas con baremo específico para deportistas de alto nivel.

En la autonomía, las 174 vacantes se reparten entre distintas unidades estratégicas de la Comunitat: 20 plazas en el Batallón Helicópteros de Emergencias II, en Bétera (Valencia), dos para deportistas de alto nivel; 62 plazas en el Regimiento de Transmisiones nº 21, en Marines (Valencia); una para deportista de alto nivel; 25 plazas en el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73, en Marines (Valencia); una para deportista de alto nivel; 10 plazas en la Agrupación de Transporte nº 1, en Paterna (Valencia); y 30 plazas en el Regimiento de Operaciones de Información nº 1, en Valencia.

Además, se ofertan 20 plazas en el Regimiento de Inteligencia nº 1, en Valencia; cuatro plazas en el Regimiento de Transmisiones nº 22, en Alicante; y tres plazas en el Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 5, en Alcoy (Alicante).

El proceso de selección se inicia con la solicitud de cita previa, que podrá realizarse del 9 de enero al 22 de febrero de 2026 a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa.

Entre los requisitos básicos para participar destacan: tener entre 18 y 28 años (no cumplir 29 antes del 4 de mayo de 2026); estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente; y carecer de antecedentes penales.

La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, dividido en dos fases. En la primera se valorarán los méritos académicos y generales, junto con pruebas de aptitud psicotécnica. La segunda fase incluye pruebas de personalidad, reconocimiento médico y pruebas físicas (fuerza, agilidad y resistencia).

Los aspirantes de Valencia y Castellón realizarán las pruebas preferentemente en el Centro de Selección de Valencia, situado en el Paseo de la Alameda, aunque los aspirantes podrán optar por otros centros de selección de otras capitales de provincia.

INCORPORACIÓN Y FUTURO PROFESIONAL

Los aspirantes que obtengan plaza ingresarán en los centros de formación el 4 de mayo de 2026, incorporándose a las unidades el 10 de julio de 2026. El Ministerio de Defensa ofrece una salida profesional estable, basada en el trabajo en equipo, la especialización y valores como el compañerismo y el servicio a la sociedad.

El compromiso inicial es de tres años, con posibilidades de renovación y amplias opciones de promoción interna, acceso a las escalas de suboficiales (80%) y oficiales, así como plazas reservadas en otros cuerpos de la Administración como Policía Nacional (20%), Guardia Civil (40-60 %) y personal laboral del Ministerio de Defensa (50%).