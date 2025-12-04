Defensa de Pradas afirma que pedir correcciones no retrasó el ES-Alert y reitera que conoció el primer borrador a las 19

Archivo - Pradas, a su llegada a los juzgados para declarar por la dana en abril de 2025 - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS - Archivo

La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sostiene que pedir correcciones gramaticales no hizo retrasar el envío del ES-Alert el día de la dana que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia y reitera que la investigada conoció el primer borrador del mensaje a las 19.00 horas, según señalan fuentes de la representación letrada de Pradas.

Por su parte, José María Bueno, abogado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, el segundo investigado en este procedimiento, ha señalado a los medios, tras la declaración como testigo del técnico Jorge Suárez ante la jueza que investiga la gestión de la dana, que esta comparecencia beneficia a las defensas porque "es algo que es un hecho" que en el Cecopi "no tenían información sobre la crecida del Poyo".

Suárez, subdirector general de Emergencias y el técnico de mayor rango en el 112 el día de la dana, ha declarado durante ocho horas ante la jueza, una comparecencia que se ha suspendido a petición de abogados ante su duración. La magistrada ha fijado la continuación para el 17 de diciembre a las 9.30 horas.

El testigo, preguntado por las llamadas al '112' el día de la dana, ha explicado que planteó que había 18.000, pero lo hizo más tarde, cuando tuvo constancia de ello y que no se habló de ello en el Cecopi. Tampoco del caudal en el Poyo ni de la pluviometría de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo, ha indicado que se indicó a bomberos forestales que hicieran labor de vigilancia en determinados puntos de la rambla aunque no se les dio un ámbito temporal y ha afirmado que no tuvieron constancia de que se retirasen de la zona. Durante su relato ha detallado el proceso de redacción del ES-Alert --aunque no en todo momento ha hecho referencia a este término--, que ya planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas.

El subdirector ha manifestado que a las 17.38 horas lo volvió a plantear y que a las 17.45 horas propuso que el texto podía aludir a una recomendación de situarse las personas en zonas altas y de estar atentos a sus teléfonos móviles, en esos momentos en relación con la presa de Forata.

Según su declaración, el exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset planteó que había que tener cuidado con no generar alarmismo, al tiempo que indicó que quería que los expertos validasen el contenido del mensaje.

Ante esta declaración, fuentes de la defensa de Pradas precisan que el debate generado durante la tarde cuando se hablaba de confinamiento y si esto generaba un problema jurídico, era paralelo al del envío del ES-Alert y señalan que la petición de la exconsellera de avisar a los alcaldes afectados por el posible colapso de Forata también se produjo mientras los técnicos trabajaban en la elaboración del borrador del mensaje, por lo que rechazan que tuviera relación con ningún retraso.

Asimismo, la defensa sostiene que pedir una corrección caligráfica no hizo retrasar el envío del ES-Alert, sobre el que la exconsellera se ratifica en que el primer borrador que conoce es el que le presenta Suárez poco antes de las 19.00 horas, que es el que se lee en el Cecopi, y donde se indica lo de "permanezcan en sus domicilios", sin hacer referencia a plantas altas.

Por su parte, el letrado de Argüeso ha señalado a los medios que la declaración de Suárez les ha beneficiado porque "ellos creen que tenían, lógicamente, bomberos en todos los barrancos", al igual que "no tenían información sobre la crecida del Poyo".

En esta línea, ha añadido que Argüeso "deja de tener competencias en materia de emergencias desde el mismo instante que se convoca" el Cecopi. "A partir de este momento, incluso el señor Suárez ocupa un papel mucho más relevante que él", ha indicado.

El letrado ha manifestado que si el presidente de la CHJ, Miguel Polo, no comunicó el mail de las 18.43 horas sobre la crecida del caudal del Poyo y si Basset no comunicó la retirada de los bomberos, según ha dicho, el Cecopi no tenía "toda la información que debía haber tenido".

El abogado ha dicho que faltan preguntas por formular sobre el retraso del envío. Y ha indicado que, cuando se mandó el mensaje, "es con la información que tiene el Cecopi", un envío que se trataba de "algo absolutamente nuevo" y "que mecanizarlo sí que llevaba un tiempo determinado", además de la discusión entre los técnicos y de que había que buscar un validador.