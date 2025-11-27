La degradación del territorio afecta al 43% de España: "Estamos ante uno de los retos más importantes"

Presentación del 'Atlas de la desertificación de España' este jueves en Alicante - UA

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores han presentado este jueves los resultados de un proyecto que revela que la degradación abarca el 43,35 por ciento del territorio de España y que la desertificación, es decir, la degradación localizada en las zonas áridas, afecta al 60,94% de estas (206.203 kilómetros cuadrados). "Estamos ante uno de los retos ambientales más importantes para nuestro país en las próximas décadas", han apuntado.

Este dato se recoge en el 'Atlas de la desertificación de España', una iniciativa que han coordinado Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante (UA), y Jaime Martínez Valderrama, científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Ambos han detallado el proyecto en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, acompañados por Daniel Fernández Orgaz, director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los investigadores han resaltado en sus intervenciones que la desertificación es uno de los "principales problemas medioambientales" de España y que "su gravedad y extensión no dejan de aumentar debido al cambio climático y al uso insostenible de los recursos naturales". Por este motivo, han puntualizado, "cartografiar este complejo proceso y las diversas variables implicadas es el primer paso para diseñar soluciones efectivas".

Olcina y Martínez han explicado que "con estos antecedentes" en el proyecto de este atlas han recopilado información sobre los "múltiples aspectos relacionados con el problema", han consultado "la opinión de más de 40 expertos" y han elaborado "una metodología vanguardista para sortear los problemas cartográficos esgrimidos" por el 'Atlas Mundial de la Desertificación'.

De hecho, el proyecto presentado ahora tiene su origen en la publicación de ese atlas mundial en 2018, "un trabajo que dejó en blanco los mapas de desertificación y, con ello, abrió un nicho científico y una necesidad política", según ha destacado la UA en un comunicado.

MAPAS PARA "ENTENDER" LA DESERTIFICACIÓN

La desertificación es la degradación de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedo-secas como consecuencia de variaciones climáticas y actividades humanas, entendiendo por degradación la pérdida de productividad biológica, económica y de biodiversidad.

De acuerdo con esta definición, subrayada por los coordinadores del estudio, el 'Atlas de la desertificación de España' se ha estructurado en tres partes: mapas para entender la desertificación, mapa de desertificación de España y casos de estudio.

Así, el atlas reúne 66 mapas sobre seis temas relacionados con la desertificación: clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y sociedad. Los coordinadores detallan que "la mayor parte son mapas ya existentes y el valor añadido ha sido dotarlos de una narrativa que los vincule al problema de la desertificación". También hay "algunos mapas propios" como "la población que vive en las zonas áridas o la huella ambiental del desperdicio alimentario".

El objetivo central del proyecto ha sido "desarrollar los mapas de degradación y desertificación de España". Para ello, se ha implementado y entrenado un algoritmo 'random forest' con cinco evidencias de degradación: aguas subterráneas, humedales, condición de la tierra e indicadores del ODS 15.3.1.

CASOS DE ESTUDIO

De la mano de diversos expertos, el proyecto ha explorado 16 paisajes o situaciones vinculadas a la desertificación. "El objetivo ha sido ahondar en los diversos matices que rodean a este escurridizo concepto, poniendo de manifiesto lo que es desertificación, lo que no lo es y las situaciones intermedias que pueden evolucionar o no hacia la desertificación", han detallado Olcina y Martínez Valderrama.

El contexto actual de cambio climático que supone en España "un aumento progresivo de temperaturas y una irregularidad mayor de las precipitaciones" no contribuye a mejorar la situación, "sino todo lo contrario", según los profesionales.

La UA ha apuntado que este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea.