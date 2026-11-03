Delegación de Gobierno se reunirá con Catalá por la acampada y ve un "cambio evidente" en su tono: "Muy conciliador"

El nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha confirmado que mantendrá una reunión con la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre la acampada por la vivienda de la plaza del Ayuntamiento de la capital y ha considerado que existe un "cambio evidente" en el tono de la responsable municipal, que ahora es "muy conciliador" y demanda abordar "de manera conjunta" entre ambas administraciones las posibles actuaciones a realizar.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes, después de que Catalá haya dirigido un escrito a la Delegación del Gobierno para empezar a trabajar en recuperar la "normalidad" de la plaza del Ayuntamiento, donde está instalada la acampada.

Llanes ha confirmado la recepción de la carta, aunque ha esgrimido que casi no ha "tenido tiempo de leerla", pero sí que ha visto por encima que era "breve" y con "un tono muy distinto a las otras misivas que había lanzado anteriormente la alcaldesa". "Es un tono muy conciliador y lo que nos demanda en principio es una reunión para abordar de una manera conjunta actuaciones a realizar", ha indicado.

"No recuerdo si exactamente dice levantar la acampada, pero sí que habla de actuaciones conjuntas, además, en el marco de las responsabilidades respectivas", ha apuntado, pero en todo caso ha confirmado que Delegación del Gobierno establecerá una reunión "técnica" para abordar "los distintos aspectos".

A su juicio, el texto de la alcaldesa demuestra "un cambio evidente respecto de las primeras" cartas que remitió Catalá a la Delegación de Gobierno. El Ayuntamiento llegó a remitir un requerimiento previo a acciones judiciales a Delegación para que garantizara la seguridad y los actos protocolarios del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana.

"TENEMOS QUE VER QUÉ SE NOS SOLICITA Y CÓMO ABORDARLO"

Sobre el hecho de que la acampada reclame declarar la ciudad de València como zona tensionada y topar el precio de los alquileres y sobre si hay prevista reunión con los acampados, Roger Llanes ha esgrimido que estas cuestiones las solicitan a Catalá. "A nosotros no nos ha dirigido ninguna de estas demandas", ha afirmado.

Preguntado sobre el supuesto de que el Ayuntamiento solicitara a Delegación del Gobierno agentes de la Policía Nacional para desalojar la acampada, el responsable del Ejecutivo central se ha remitido a la "reunión conjunta" con la alcaldesa para "hacer una valoración". "Tenemos que ver qué es lo que en concreto se nos solicita y cómo podemos abordarlo", ha señalado.

Y cuestionado sobre si la acampada de València podría desalojarse como ha ocurrido durante esta madrugada con la de Madrid, el delegado ha diferenciado la situación de ambas ciudades: "Madrid y València son acampadas que han tenido unas dinámicas muy distintas".