La demanda de alquiler se desplaza a la periferia: Torrent y Paterna, entre las ciudades más buscadas de España

La presión de la demanda sobre la oferta existente de viviendas en alquiler es cada vez más intensa entre las ciudades de la periferia, que desplazan en el ranking a las capitales provinciales. Es el caso de Torrent y Paterna (Valencia), que se encuentran entre las localidades de España con mayor demanda relativa, mientras València y Alicante quedan por debajo del top 50.

En el ranking elaborado por Idealista de las poblaciones que presentan mayor demanda relativa de alquiler, la capital del Turia ocupa el puesto 54, pero aparecen en puestos superiores hasta cinco poblaciones valencianas, como son Torrent (23), Paterna (25), Moncada (44), Puerto de Sagunto (47) o Gandia (53). Pero también aparecen más localidades valencianas como Cullera (89), Oliva (97), Alboraya (103) o Canet d'En Berenguer (119).

Alicante es, junto a Madrid, la provincia con mayor presencia de sus municipios en el ranking. Alcoy (32) y Elche (46) se han colocado por delante de Alicante ciudad, en el puesto 59. Otras localidades de la provincia que aparecen en el listado son San Juan de Alicante (61), Benidorm (64), San Vicente del Raspeig (73), Torrevieja (77), Santa Pola (87), Orihuela (94), Denia (105), Guardamar del Segura (107), Calpe (111), El Campello (122), Pilar de la Horadada (124), Altea (126), Finestrat (149) y Jávea (154)

En concreto, si se observa la clasificación, la primera población de la Comunitat Valenciana que aparece es Torrent, con un precio medio de alquiler de 1.263 euros mensuales. Ocupa la posición 23 a nivel nacional. En la posición 25 está Paterna, con una renta media mensual de 1.609 euros al mes, y Castelló de la Plana, con un alquiler medio de 785 euros, aparece dos puestos más abajo.

Alcoi (Alicante) es la número 32 de las poblaciones con más demanda relativa de España y registra un alquiler medio de 611 euros mensuales. En el puesto 44 está Moncada, con una renta mensual de 996 euros.

Elche (Alicante) es la siguiente localidad de la Comunitat Valenciana entre las más demandadas, con la posición 46 y un alquiler de 897 euros, seguida en el puesto 47 por Puerto de Sagunto, donde el arrendamiento medio es de 915 euros. Gandia ocupa el puesto 53, con un alquiler de 811 euros de media al mes.

Es en el puesto 54 donde finalmente aparece la capital, València, que registra ya un alquiler medio de 1.358 euros al mes. Y en el lugar 59 aparece la ciudad de Alicante, con una renta mensual de 1.171 euros.

LAS PERIFERIAS DE MADRID Y BARCELONA

En el conjunto de España, Idealista ha destacado que se vuelve a confirmar que las ciudades alrededor de Madrid y Barcelona son las más demandadas de España para encontrar un piso de alquiler frente a su oferta existente, y 12 de las 15 primeras posiciones las ocupan estas poblaciones encabezadas por Leganés y Móstoles, ambas en la provincia de Madrid, junto a Hospitalet de Llobregat y Terrassa, a las afueras de Barcelona.

Junto a ellas, se unen más localidades madrileñas como Getafe (5), Fuenlabrada (6), Torrejón de Ardoz (7), Alcalá de Henares (8), Alcorcón (12) y Alcobendas (13), y más atrás San Sebastián de los Reyes (24), todas ellas todavía por delante de la demanda relativa que recibe Madrid, en el puesto 33.

Mientras, todavía por delante de la propia ciudad de Barcelona, que aparece en el puesto 21, cuentan con mayor presión de la demanda para arrendar localidades como Sabadell (9) y Badalona (11). Otras, como Sant Cugat del Vallès (35), Esplugues de Llobregat (68), Castelldefels (70) o Sitges (120) también aparecen entre las localidades más demandadas para encontrar un alquiler del listado.

Por debajo de Madrid capital, también destaca la demanda sobre los alquileres en Majadahonda (42) o Las Rozas de Madrid (52), Villaviciosa de Odón (93), Pozuelo de Alarcón (96), Boadilla del Monte (110), Villanueva de la Cañada (116) o La Moraleja (161).

Ni Barcelona, ni Madrid son las capitales de provincia con mayor tensión por el alquiler. Las capitales de provincia más demandadas aparecen en un segundo escalón del ranking de ciudades de idealista. Es la ciudad Guadalajara, influenciada por la mayor demanda hacia la periferia de Madrid, la única capital que se encuentra en el 'top 10' de poblaciones más demandadas para alquilar.

El resto aparecen seguidas entre los puestos 14 y 19, después de 'dejar pasar' a ciudades de la periferia de Madrid y Barcelona: Vitoria (14), Pamplona (15), Lleida (16), Zaragoza (17), Palma (18) y Tarragona (19).

Barcelona todavía entra en el 'top 25' de ciudades más demandadas, pero Madrid no, que cae al puesto 33. Entre ellas, también se sitúan otras capitales de provincia como Castelló de la Plana (27) o Toledo (30).

Todavía entre las 50 poblaciones más destacadas en este ranking de demanda de alquiler de viviendas, se encuentras otras capitales de provincia como Santa Cruz de Tenerife (37), Bilbao (38), Girona (39), Burgos (41), Las Palmas de Gran Canaria (45), Logroño (48) o Huelva (49).

En total, 48 capitales de provincia aparecen en este listado de ciudades más demandas para encontrar un arrendamiento, con un mínimo de 200 anuncios de arrendamiento publicados durante el pasado trimestre.