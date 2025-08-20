La demolición de 45 viviendas afectadas por la dana en Torrent finalizará en unos tres meses

Imagen de una máquina trabajando en la demolición de viviendas afectadas por la dana en Torrent - EUROPA PRESS

Las obras arrancan en el Xenillet y continuarán con las viviendas cercanas al puente de Alaquàs y al de Cuatro Caminos

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrent (Valencia) calcula que la demolición de las 45 viviendas afectadas por la dana del pasado 29 de octubre se prolongará durante unos dos meses y medio o tres, según ha concretado la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado, quien ha precisado que las primeras se realizarán en el Xenillet y luego continuarán con las de la zona del puente de Alaquàs y el de Cuatro Caminos. Por último, será el turno de los diseminados.

Así lo ha indicado en atención a los medios en la segunda jornada en la que las máquinas están actuando para llevar a cabo estos trabajo de demolición, que tienen un coste de alrededor de medio millón de euros, en concreto, 471.296, a cargo del Gobierno.

Tras exhaustivas inspecciones técnicas elaboradas en los pasados meses, se detectaron daños estructurales graves en numerosos inmuebles ubicados en las proximidades de los barrancos del Poyo y de l'Horteta, que presentan riesgo de ruina inminente o han quedado parcialmente destruidos por la corriente torrencial.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido proceder con la demolición urgente de estas construcciones y la retirada de los escombros, con el fin de evitar riesgos para la población y recuperar la seguridad en las zonas afectadas.

"Esta demolición es muy importante por cuestión de seguridad. Hay que derribar estos inmuebles porque son un peligro para cualquier persona que pueda transitar por la zona y porque estamos en una zona que se vio tremendamente afectada por la dana. Algunos de esos inmuebles desaparecieron completamente y otros quedaron en muy mal estado", ha declarado Folgado.

Las personas cuyas únicas residencias están ahora en proceso de demolición o se vieron destruidas en octubre han sido realojadas en una nueva residencia, algunas en otros municipios, pero de acuerdo a la alcaldesa, se sigue trabajando para que vuelvan "a su entorno".

En cuanto a la indemnización que recibirán los vecinos cuyas casas van a ser demolidas, Folgado ha afirmado que "cada uno de los afectados ha tenido acceso a las ayudas de la Fundación de Amancio Ortega, las de la Generalitat y las del Consorcio de Seguros". No obstante, la administración local todavía se encuentra valorando las indemnizaciones y qué hacer con el suelo de las viviendas demolidas.

La alcaldesa ha manifestado que la "máxima prioridad" del Ayuntamiento es "dar una solución a los vecinos y acompañarles en todo momento", vecinos que ha descrito como "muy humildes" y con un nivel económico "bastante bajo". "Una de las fortalezas de Torrent son sus asociaciones, sus voluntarios y todas las entidades que colaboraron y siguen colaborando por ayudar a todas estas familias", ha destacado.

"ESTO ES UN SINVIVIR"

No obstante, algunos vecinos de la zona han manifestado su descontento ante la situación que están viviendo. Ana es una vecina del Xenillet, cuya casa se vio completamente destruida durante la barrancada. "No queda nada", ha lamentado, y ha añadido que es un "sinvivir". La afectada ha explicado que ahora vive alquilada en una vivienda tras haber pasado los primeros dos meses en Xirivella.

"Hace casi diez meses de esto y yo no me quiero ver viviendo en barracones. Quiero mi casa en Torrent, porque soy vecina de Torrent y moriré en Torrent. Yo solo pido mi casa", ha sostenido.

La vecina ha denunciado retrasos en los pagos de las ayudas al alquiler por parte de la Generalitat. "Primero tengo que desembolsarlo yo, luego tengo que mandar unos recibos y cuando la Generalitat recibe esos recibos me hacen el importe, pero tampoco lo hacen inmediatamente", ha destacado.

También ha denunciado que en ocasiones, cuando no se realiza ese pago "cuando toca" al llamar le informan que está "en fase de estudio" y que "ya se lo ingresarán". "No quiero una vivienda que en seis meses me tiren a la calle o decidan cambiarme a otro sitio, yo quiero mi vivienda", ha manifestado.

"Lo que tienen que hacer es alojarnos en una vivienda que sea firme, porque los bancos no nos dan nada a nuestra edad. ¿Por qué no me dan una casa? ¿Por qué no me ubican en una casa?", ha continuado.

Ana ha finalizado diciendo que lo que se necesita en este momento es "reubicar a las personas que estamos a pie de calle, porque si yo no pudiera pagar esos 850 euros de alquiler, es donde estaría", ha finalizado.

PREVENCIÓN AGUAS ARRIBA

La alcaldesa del municipio ha aprovechado para "exigir" a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la elaboración de una propuesta de trabajo del cauce de los barrancos del Poyo y de l'Horteta. "Ya ha habido una confluencia de los dos, por tanto, siempre hemos hablado con la Confederación de la necesidad de que se trabaje en la prevención aguas arriba. Si se trabaja aguas abajo, el agua seguirá llegando porque estamos en un punto en el que los barrancos son muy anchos", ha apuntado.

Las propuestas que están trasladando desde el Ayuntamiento a la Confederaciónson que se trabaje en crear "zonas de mejora del entorno" y donde se generen áreas de retención de agua. "Insistimos también mucho en la importancia de no olvidar el barranco de l'Horteta, que fue el que causó víctimas mortales en Torrent", ha apuntado.

Por otro lado, la alcaldesa ha agradecido el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento que han ido "casa a casa" valorando el riesgo y la emergencia de cada vivienda para asegurar si era necesaria o no su demolición. "Aun hoy se siguen revisando las viviendas menos afectadas para comprobar que no hay ningún riesgo y que se pueden rehabilitar", ha detallado.

"La única preocupación de los técnicos eran las personas, la seguridad y dar una garantía de que se estuviera tomando la mejor decisión, ya fuera esta la demolición o la rehabilitación", ha finalizado.

El Ayuntamiento de Torrent ha informado que, dada la naturaleza de emergencia de esta actuación, el procedimiento de contratación ha sido tramitado conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, utilizando el procedimiento de emergencia para agilizar la ejecución de los trabajos.