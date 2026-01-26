Dénia reunirá a cocineros "inquietos y creativos" en el XIV Concurso de la Gamba Roja

Concurso de la Gamba Roja de Dénia - CONCURSO DE COCINA CREATIVA DE LA GAMBA ROJA

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XIV Concurso Internacional de Cocina Creativa de la Gamba Roja de Dénia (Alicante) se celebrará el próximo 24 de marzo en el Mercat Municipal, un escenario que reúne cada año a "algunos de los cocineros más inquietos y creativos del país".

Organizado por la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta (Aehtma), con la colaboración del Ayuntamiento de Dénia, el certamen se ha convertido en "un escaparate privilegiado para la cocina contemporánea y para la proyección de un producto único reconocido en toda España por su excelencia, sabor y singularidad", según ha señalado la organización del evento en un comunicado.

A lo largo de sus 13 ediciones anteriores, el concurso ha evolucionado "sin perder su esencia", con chefs de "prestigio", críticos gastronómicos y profesionales del sector. A juicio de los promotores del certamen, la cita se ha consolidado como "una plataforma de talento donde la creatividad se pone al servicio del producto".

En esta nueva edición, el objetivo es "reinterpretar la gamba roja de Dénia desde el respeto, la técnica y la innovación" para situarla "en el centro de propuestas capaces de sorprender al jurado y al público".

El evento está dirigido a cocineros profesionales vinculados a establecimientos de hostelería o a centros de formación en gastronomía homologados, que deberán presentar una receta original en la que la gamba roja de Dénia sea la materia prima protagonista.

Tras el cierre del plazo de inscripción, un jurado formado por chefs, críticos y expertos gastronómicos seleccionará las ocho propuestas finalistas el 3 de marzo, que se elaborarán en directo el día del concurso.

De esta forma, el concurso busca reafirmar su "madurez y prestigio", así como su "papel como altavoz de la gastronomía mediterránea y defensor de un producto que forma parte de la identidad culinaria de Dénia y de la Comunitat Valenciana".

PREMIOS

Durante la jornada, el Mercat Municipal de Dénia tratará de convertirse en "un espacio de creatividad, tensión y excelencia culinaria", mientras que el jurado valorará "el sabor, la presentación y el papel central de la gamba roja de Dénia en cada plato", antes de proclamar a los tres ganadores de esta edición.

El concurso otorgará tres premios económicos, además del Trofeo de la Gamba Roja de Dénia, una escultura original del artista Toni Marí, un "símbolo del certamen".