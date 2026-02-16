Denuncian el "desprecio" y la "exclusión" de la música en valenciano en los Conciertos de Viveros 2026

Archivo - Conciertos de Viveros 2024 - CONCIERTOS DE VIVEROS - Archivo

VALÈNCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) ha criticado el "desprecio" y la "exclusión" de la música valenciana y en valenciano en la programación de los Conciertos de Viveros de este año y ha instado al Ayuntamiento de València, impulsor de este ciclo, a adoptar criterios para "potenciar el talento local".

La organización, en un comunicado, ha mostrado su "profunda preocupación y malestar" ante el hecho de que los Conciertos de Viveros hayan "vuelto a excluir de manera significativa" la presencia de músicos y grupos valencianos, especialmente de aquellos que cantan en valenciano, "por tercer año consecutivo".

Además, ha señalado que la decisión del equipo de gobierno municipal, integrado por el PP y Vox y liderado por María José Catalá, "no solo comporta una ausencia visible de talento local, sino que representa una falta de respeto hacia la riqueza cultural y artística de nuestra ciudad".

Los Conciertos de Viveros, enmarcados en la Gran Fira de València, son "una de las citas musicales más importantes del verano" en el 'cap i casal', ha subrayado la organización, que argumenta que este ciclo debería reflejar "la diversidad y creatividad de la escena musical valenciana, así como ofrecer oportunidades reales a artistas emergentes y consolidados de nuestro territorio".

"Tenemos una de las escenas musicales más vibrantes y dinámicas, como así lo demuestran las programaciones de las salas, festivales y convocatorias profesionales como la Feria Valenciana de la Música Trovam", han sostenido desde Fevim.

Por ello, han expresado que denota "un profundo desprecio" que un acontecimiento "tan significativo" como los Conciertos de Viveros no apuesten "de una manera clara y coherente por propuestas de nuestro territorio". "Se desaprovecha la oportunidad de reforzar y dar visibilidad al talento local que, con tanto esfuerzo, mantiene viva y diversa nuestra escena musical", han lamentado.

PRESENCIA "CASI TESTIMONIAL O INEXISTENTE"

De hecho, la Federación Valenciana de la Industria Musical ha hecho hincapié en que la programación anunciada "vuelve a priorizar grandes nombres internacionales y estatales, mientras que la presencia de bandas y cantantes valencianos y, sobre todo, de propuestas en lengua propia, es casi testimonial o inexistente".

Este hecho, ha agregado, ha generado "críticas públicas de varios colectivos y grupos políticos, que han subrayado que la decisión de programar un cartel sin música en valenciano es una desconsideración evidente hacia los creadores locales y nuestra lengua". "No solo hacen música de calidad, sino que conectan con públicos diversos y representan una parte importante de la escena contemporánea valenciana", ha reivindicado.

ADVIERTEN DE UNA EXCLUSIÓN "DELIBERADA"

Así, ha advertido de que la "exclusión deliberada" de la música en valenciano de la programación pública entra en "colisión directa con varios principios protegidos" tanto por la Constitución como por el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Y ha recordado que las instituciones públicas "tienen que apoyar e impulso a la lengua y la identidad cultural propias".

Con todo, ha lamentado que el Ayuntamiento de València, con su decisión de prescindir de la música en valenciano de los Conciertos de Viveros, incumple "de manera flagrante" esta disposición. "La música en valenciano no es un extra, es una expresión viva de nuestra cultura", ha subrayado, al tiempo que ha agregado que su ausencia en uno de los escenarios "más visibles" de la ciudad envía "un mensaje reduccionista y anacrónico en pleno siglo XXI".

Para la organización, este ciclo de conciertos "debería seguir un modelo de programación equilibrado donde se apueste por una oferta cultural rica que permita mejorar la conexión con el público ciudadano, especialmente con los más jóvenes".

Ante esta situación, las entidades culturales y profesionales del sector musical valenciano, junto con plataformas y colectivos que trabajan por la promoción de la música local, han hecho un llamamiento para conseguir una programación "más justa y representativa" de la escena valenciana.

"LA MÚSICA VALENCIANA NO ES UNA AMENAZA"

Las organizaciones han pedido amparo al Síndic de Greuges para que analice la situación e inste las administraciones competentes a garantizar "criterios de transparencia, equidad y equilibrio territorial" en la contratación artística, ya que consideran "imprescindible" que los recursos públicos destinados a la cultura reviertan "de manera efectiva en el tejido creativo valenciano, fomentando la diversidad, la profesionalización y la proyección de nuestro talento".

Por todo ello, han considerado que el Ayuntamiento de València "tendría que adoptar criterios culturales que respeten, visibilizen y potencien el talento local", a la vez que muestren "una diversidad lingüística y artística verdaderamente representativa y plural". "La música valenciana no es una amenaza, es un orgullo y una aportación imprescindible en la vida cultural de nuestra ciudad", han zanjado.