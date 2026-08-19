El deportista y divulgador Juan Dual afrontará 3.000 kilómetros en bicicleta para recaudar fondos para Aspanion

Juan Dual - FUNDACIÓN MI GRANO DE ARENA

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El deportista y divulgador Juan Dual, colaborador habitual de Aspanion, participará del 22 de agosto al 4 de septiembre en la Transibérica, una prueba en autosuficiencia entre Bélgica y Bilbao, con 3.000 kilómetros de distancia y 44.000 metros de desnivel, para recaudar fondos para la entidad de apoyo a las familias que viven día a día el cáncer infantil.

Se trata de una exigente prueba ciclista que los participantes deben completar sin apoyo externo. El recorrido acumula 44.000 metros de desnivel positivo, una cifra que equivale, según explica el propio deportista, a subir cinco veces el Everest desde el nivel del mar, ha informado la ONG con sede en València en un comunicado.

Para Juan Dual, el desafío deportivo tiene un componente personal "especialmente significativo". Desde los 13 años convive con una enfermedad rara y, como consecuencia de ella, vive actualmente sin estómago ni intestino grueso. El deporte se ha convertido en una de las principales herramientas con las que ha conseguido afrontar su realidad y "conectarse con la vida", además de motivar e inspirar a otras personas.

Su trayectoria está marcada por los "grandes retos" sobre la bicicleta y por el "compromiso" de utilizar el deporte como "altavoz para causas sociales". Juan Dual es colaborador habitual de Aspanion, y en esta ocasión ha decidido volver a poner sus kilómetros al servicio de las niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Las personas que quieran sumarse al reto pueden hacerlo a través de la campaña de recaudación habilitada para la ocasión: https://www.migranodearena.org/reto/3000-kms-en-bici- transiberica-contra-el-cancer