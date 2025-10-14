Se derrumba parte de un edificio en Massarrojos

Se rescató a la propietaria de la terraza y otros tres ocupantes consiguieron salir por sus propios medios

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda en Massarrojos (València) sufrió este lunes un derrumbe, con "hundimiento total de los forjados y daños estructurales severos que afectan al conjunto" del inmueble.

Según informan los Bomberos de València, tras una intervención inicial y el rescate de la propietaria en la terraza, las viviendas afectadas fueron desalojadas por precaución, a la espera de la valoración técnica definitiva.

Los bomberos fueron requeridos por el colapso parcial de un edificio compuesto por dos volúmenes: un cuerpo principal de planta baja más dos alturas y otro adosado de planta baja más un piso.

A su llegada, se rescató a la propietaria, que había quedado bloqueada en la terraza de la primera planta. Los otros tres ocupantes --un varón y dos niñas-- consiguieron salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El derrumbe afectó principalmente a la parte posterior del edificio, con hundimientos y desprendimientos que "comprometen la estabilidad estructural del inmueble", explica este cuerpo de seguridad en su página de Facebook.

Por ello, se procedió al desalojo preventivo de las viviendas afectadas y colindantes, así como al balizamiento y corte del tráfico en las calles próximas hasta garantizar la seguridad de la zona.

En el lugar, se personó el alcalde pedáneo de Massarrojos para interesarse por la situación de las familias afectadas. Intervinieron en el operativo dotaciones de Campanar, Centro Histórico y Sur, con la colaboración de Policía Local de València y el Parque de Bomberos de Paterna, según la misma fuente.