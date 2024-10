Los desahucios se reducen un 7,7% en la Comunitat Valenciana en el segundo trimestre del año

Las ejecuciones hipotecarias suben un 5% respecto al mismo periodo de 2023

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos practicados en el segundo trimestre de 2024 en la Comunitat Valenciana ha sido de 1.006, cifra que supone un 7,7% menos que en el mismo trimestre de 2023, según se desprende de un informe publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que facilita el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

De estos desahucios, 497 se practicaron en la provincia de Valencia, 412 en la de Alicante y los restantes 97 en la de Castellón. El 70 % de esos lanzamientos, 705, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 253 -el 25,15% del total- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 48 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron un 12,2 % durante el periodo analizado en la Comunidad Valenciana. Por su parte, los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias aumentaron un 0,8%. Los derivados de otras causas, que fueron 48, se incrementaron un 33,3%.

Cataluña --con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional-- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunitat Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8 % del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunitat Valenciana, con 705.

En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunitat Valenciana, 253 y en Murcia, 129.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 en territorio valenciano fue de 2.246, un 3,6% menos que en mismo trimestre de 2023. De ellos, 1.166 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una reducción interanual del 6,7%.

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

En el segundo trimestre del año se presentaron en los juzgados valencianos un total de 862 ejecuciones hipotecarias, un 5% más que en el mismo periodo de 2023. Por provincias, 416 de ellas se presentaron ante los órganos judiciales de la provincia de Alicante mientras que 363 lo hicieron en la provincia de Valencia y las restantes 83 en la de Castellón.

En la comparativa nacional, el mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6 % del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunitat Valenciana, con 862; y Madrid, con 529.

Sin embargo, si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunitat Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.

Por otra parte, el informe proporciona información sobre las demandas de despido. En el segundo trimestre de 2024, se presentaron en territorio valenciano 5.405, un 19,7% más que en el mismo trimestre de 2023. De ellas, 3.260 se presentaron en la provincia de Valencia, 1.770 en la de Alicante y 375 en la de Castellón.

Madrid, con 8.361, que representa el 20,1 % del total nacional, fue el territorio en el que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguen Cataluña, con 7.544; Andalucía, con 6.996 y la Comunidad Valenciana, con las citadas 5.405.

Los procedimientos monitorios presentados en el segundo trimestre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la comunidad Valenciana sumaron 32.470, lo que supone un descenso interanual del 7,1%. Por provincias, en la de Valencia se presentaron 16.478, en la de Alicante, 12.989 y los restantes 3.003 se presentaron en la provincia de Castellón.

La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 56.469; Madrid, con 49.142; Cataluña, con 34.770 y la Comunidad Valenciana, con 32.470. El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

BAJAN VERBALES POSESORIOS POR OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS

Bajan un 25,5% de los verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.

Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el segundo trimestre de 2024 ingresaron en la Comunitat Valenciana 102 procedimientos de este tipo, un 25,5% menos que el año anterior. Por provincias, 63 correspondieron a la de Alicante, 29 a la de Valencia y 10 a la provincia de Castellón. A nivel nacional ,en Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunitat Valenciana, con 102.