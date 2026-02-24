Desarrollan un gemelo digital para facilitar el diagnóstico precoz del VIH

Equipo de investigación. - REMITIDA UPV

El Instituto de Investigación Sanitaria Incliva-Hospital Clínico Universitario de València, la Universitat Politècnica de València --a través de su Instituto VRAIN--, el Comité Antisida de València y el Centre de Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya (Ceeiscat) se han unido para desarrollar una plataforma de inteligencia espacial que facilite las decisiones de política sanitaria dirigidas a optimizar la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y acelerar su diagnóstico precoz.

El proyecto 'HIVision España', que ha sido galardonado en la categoría de Prevención en la segunda edición de Visionarium Innovation by Gilead, propone un cambio de paradigma frente al VIH, pasando de una respuesta históricamente reactiva a un enfoque predictivo, centrado en la prevención, que permita anticipar escenarios.

HIVision España es un simulador nacional del VIH, un gemelo digital, orientado a apoyar decisiones de política sanitaria y asignación de recursos para contribuir al fin de la epidemia del VIH en España, eliminando las brechas persistentes en el diagnóstico, particularmente en el diagnóstico precoz, y la cobertura desigual de la profilaxis preexposición, conocida como PrEP por sus siglas en inglés (Pre-Exposure Prophylaxis), una estrategia que es clave en el control del VIH, especialmente en poblaciones vulnerables.

"A nivel de equidad, pondrá el foco en subpoblaciones estructuralmente invisibilizadas y fomentará la cocreación con las organizaciones comunitarias, asegurando la aceptabilidad y pertinencia cultural de las intervenciones", explica la doctora Anaïs Corma, del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de INCLIVA y la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de Medicina Interna, del Hospital Clínico Universitario de València e investigadora principal de este proyecto.

El modelo valida su capacidad predictiva a partir de datos históricos y, posteriormente, se recalibra con datos actuales y de terreno en fases secuenciales (en València y Barcelona), permitiendo predecir cómo variará la epidemia al modificar diferentes factores.

La plataforma ejecuta escenarios 'qué pasa si' que cuantifican el impacto esperado partiendo de datos clínicos, conductuales y territoriales para ofrecer métricas accionables y microplanes listos para su adopción.

El resultado que se persigue con el proyecto, con una duración de 18 meses, es una herramienta que permita seleccionar la mejor intervención según el momento epidemiológico, la población diana y los recursos disponibles, acelerando el diagnóstico temprano, optimizando la prevención y avanzando en equidad.

A pesar de los avances recientes, en la actualidad la respuesta frente al VIH en España mantiene brechas persistentes en diagnóstico precoz y prevención combinada que sostienen la incidencia y perpetúan desigualdades.

La tasa de nuevos diagnósticos se ha mantenido relativamente estable desde 2021 y la proporción de diagnósticos tardíos no ha disminuido de forma significativa. Hoy más del 50% de los diagnósticos se hace en una fase muy avanzada de la enfermedad, lo que conlleva una mayor morbimortalidad y unos elevados costes sanitarios asociados.

RECOMENDACIONES INTERNACIONALES

Las recomendaciones internacionales subrayan la importancia de expandir el cribado sistemático en servicios clínicos, integrarlo en atención primaria y acercar la oferta a poblaciones vulnerables, incluyendo circuitos rápidos de diagnóstico y tratamiento en el mismo día. Sin embargo, en España persisten barreras estructurales, sociales y programáticas (estigma, dependencia de servicios hospitalarios, tiempos de espera prolongados y escasez de puntos de acceso descentralizados) que impiden alcanzar una respuesta plenamente eficaz.

La innovación de HIVision España radica en la creación de un simulador multiescala basado en computación con membranas previamente aplicadas en infecciones de transmisión sexual por parte del equipo investigador. El modelo representará de manera integrada la dinámica poblacional del VIH en España, incluyendo la estratificación por subpoblaciones de mayor riesgo y los itinerarios asistenciales reales.

Incorporará cuatro capas interconectadas: una capa geoespacial para priorizar microterritorios de alto retorno; una capa conductual que refleje frecuencia de pruebas, linkage y acceso/persistencia en PrEP; una capa clínica que reproduzca la cascada diagnóstica y terapéutica hasta la supresión viral; y una capa programática que incorpore restricciones de capacidad, tiempos de espera y despliegues comunitarios.

El objetivo no es sustituir a los sistemas de información ya existentes, sino complementarlos con una herramienta predictiva y operativa que traduzca la evidencia local en microplanes implementables. De esta forma, los clínicos, gestores y entidades comunitarias dispondrán de un instrumento que cuantifique el impacto esperado de cada combinación de cribado, linkage rápido y PrEP, bajo condiciones realistas de implementación.

El proyecto se estructura en dos fases principales. La Fase I, ya en marcha y financiada de forma independiente, consiste en un mapeo participativo, cribado comunitario y estimación de tamaños poblacionales en Valencia. Estos datos empíricos nutrirán la calibración del simulador.

La Fase II, objeto de la propuesta seleccionada en la segunda edición de Visionarium Innovation by Gilead, corresponde al desarrollo e implantación del simulador multiescala. Incluye una etapa inicial de optimización del motor y diseño formal de escenarios y agentes, seguida de la parametrización nacional con datos de vigilancia. Posteriormente se llevará a cabo la calibración empírica en València, la validación externa en Barcelona y la extensión jerárquica a todo el territorio español.

Además de Anaïs Corma, participan en el proyecto María José Galindo, también del Grupo de Estudio de Riesgo Cardiometabólico y Renal de Incliva y la Unidad de Enfermedades Infecciosas, de Medicina Interna del Hospital Clínico Universitario de València; José Canales, del Comité Antisida de València; José María Sempere y Marcelino Campos, del Vrain de la UPV; y Cinta Folch, Helena González y Georgia Escaramis, de Ceeiscat.