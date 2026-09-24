Desarrollan un método innovador para convertir los libros de texto en "herramientas" para abordar la dislexia

Archivo - Imagen de archivo de libros en un aula. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

¿Puede un libro de texto convertirse en una herramienta para abordar la dislexia? ¿Y si cualquier texto curricular pudiera convertirse en una oportunidad para trabajar la lectura, la comprensión y la escritura? Estas son las premisas del método que presentará este sábado en València la asociación Trenca-dis, en una jornada dirigida a profesionales docentes y familias de alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.

Trenca-dis, Asociación de Dislexia y otras Dificultades de Aprendizaje de la Comunitat Valenciana, presentará el Método de los nueve pasos, sistema pedagógico desarrollado por Ángel R. Calvo, investigador de la Universidad de Murcia especializado en intervención educativa en dislexia.

La principal diferencia respecto a otros métodos de intervención es que el alumnado no abandona los contenidos que necesita aprender para realizar ejercicios descontextualizados. Las habilidades lectoras y escritoras se trabajan a partir de los propios contenidos curriculares, convirtiendo los textos del aula en herramientas para intervenir sobre las dificultades de lectura y escritura.

La jornada permitirá además evaluar la aplicación del método mediante una experiencia piloto. Un grupo de menores será evaluado antes y después de aplicar el sistema, con el objetivo de analizar los resultados y observar el impacto de una intervención estructurada sobre la fluidez, la exactitud y la comprensión lectora del alumnado con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.

"El Método de los nueve pasos permite una intervención temprana y medible, que es justo lo que necesitamos para abordar adecuadamente los casos de dislexia", explica, en un comunicado, la presidenta de Trenca-dis, Concha Barceló.

Esta portavoz recuerda que los últimos resultados del informe PISA muestran un "importante retroceso" en comprensión lectora en la Comunitat Valenciana: 58 puntos menos que en la edición anterior y 27 puntos por debajo de la media española.

"Estos resultados no permiten señalar una sola causa, pero sí constituyen una señal suficientemente seria para reclamar respuestas tempranas, sistemáticas y evaluables. Existe un enorme compromiso docente, pero es fundamental ofrecer al profesorado formación especializada, tiempo y herramientas que pueda aplicar en el aula. Y eso es lo que pretendemos con este tipo de jornadas", expone.

La jornada, formación certificada por Trenca-dis como entidad colaboradora de la Generalitat Valenciana para la formación del profesorado, se celebrará el sábado 26 de septiembre en el IES Abastos de València, e incluirá también contenidos sobre aplicación práctica del método, así como gamificación e inteligencia artificial al servicio de la accesibilidad en la pedagogía.