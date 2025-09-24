Desarrollan una moneda digital "exclusiva" para mercados de Alcoi (Alicante)

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso de Big Data y Ciudades Inteligentes, que se celebrará los días 15 y 16 de octubre en el Parque Tecnológico Urbano de Alcoi (Alicante), acogerá la presentación del proyecto 'Al-coin', una moneda digital no reembolsable, sin transferencias entre usuarios, con caducidad programada y uso exclusivo en mercados municipales".

El Ayuntamiento de la ciudad ha explicado en un comunicado que la viabilidad técnica y regulatoria de esta iniciativa "ha sido recientemente validada" a través de la campaña del 'Bo Digital Joves Mercat d'Alcoi'.

Con 300 compradores validados y 48 negocios activos en los mercados municipales, este proyecto "ha consolidado al municipio como caso pionero en España y ha demostrado que las administraciones locales pueden implementar instrumentos digitales de pago para cumplir la normativa financiera europea", según el consistorio.

Los resultados de esta iniciativa, que "marca un precedente nacional", pueden seguirse en tiempo real a través de un panel de monitorización en una página web. Sus responsables han señalado que "el proyecto demuestra que se puede impulsar innovación digital responsable dentro del marco jurídico vigente y con proporcionalidad regulatoria, con el fin de actuar como palanca de dinamización del comercio local".

En este sentido, han indicado que "se ha demostrado que es posible conjugar innovación tecnológica municipal con cumplimiento regulatorio estricto y su potencial como catalizador de las economías locales", lo que "revitaliza el comercio tradicional mediante la innovación digital responsable".

La plataforma por la que se ha puesto en marcha el proyecto "ha superado pruebas reales de resistencia y ha gestionado picos de 300 solicitudes por segundo". Además, incorpora monitorización "en tiempo real" con actualizaciones cada cinco minutos y módulos de inteligencia artificial (IA) para detectar posibles anomalías.

El Ayuntamiento de Alcoi ha indicado que "el éxito de esta iniciativa establece un precedente para otras administraciones locales españolas" y ha asegurado que "el proyecto demuestra la factibilidad de implementar estas soluciones con recursos municipales mientras se respetan los requisitos normativos identificados por el grupo de investigación Legalcripto".

Entre estos requisitos normativos, ha subrayado la red geográficamente limitada, convenios comerciales directos, restricciones técnicas efectivas, finalidad de interés público y colaboración académico-pública.

"MODELO EXITOSO"

De esta manera, 'Al-coin' representa "un modelo exitoso de transferencia de conocimiento entre investigación académica y administración pública", con una gestión operativa a cargo de la Cámara de Comercio de Alcoi y con el diseño jurídico y tecnológico desarrollado por el Proyecto Prometeo CIPROM/2022/26 de la Generalitat Valenciana.

El proyecto continuará hasta el 30 de septiembre e incluirá pruebas de carga y elaboración de un informe final para "facilitar su replicación en otras ciudades".

En este contexto, el III Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data, organizado por el Ayuntamiento de Alcoi y el Campus de Alcoi de la Universitat Politècnica de València (UPV), incluirá el 16 de octubre una ponencia de la catedrática Carmen Pastor y del socio director de RadWare Labs, Fernando Raduan, en la que se presentará la prueba de concepto de la moneda local 'Al-coin'.

Esta exposición se complementará con un mesa redonda moderada por Pastor, titulada 'Prueba de concepto. Pagarés de empresa: innovación tecnológica y desafíos regulatorios', en la que participarán el socio de Garrigues José Ramón Morales y el abogado y director general de Astrea La Infopista Jurídica y colaborador del grupo de Investigación Legalcripto, Ignacio Alamillo.