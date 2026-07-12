Desarrollan una tecnología que aumenta la seguridad y precisión en la extirpación de tumores cerebrales

Ivace+i Innovación financia una tecnología que aumenta la seguridad y precisión en la extirpación de tumores cerebrales - GVA

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha financiado a través de Ivace+i Innovación el desarrollo de una tecnología capaz de detectar de forma objetiva y en tiempo casi real los desplazamientos que puede sufrir el cerebro durante una intervención para extirpar tumores intracraneales. El objetivo es proporcionar información precisa al equipo de neurocirugía para mejorar la toma de decisiones durante la operación.

La herramienta, denominada 'Braindersy', permite calcular la nueva posición del tumor cuando se produce el 'brain-shift' o desplazamiento cerebral, un fenómeno frecuente en este tipo de intervenciones que puede alterar la ubicación inicial de la lesión respecto a la planificada antes de la cirugía. Gracias a este sistema, los especialistas disponen de una referencia actualizada que les ayuda a mantener la precisión quirúrgica y reducir la necesidad de realizar nuevas pruebas de imagen durante la operación.

Según ha detallado la Conselleria en un comunicado, el proyecto está liderado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y se ha desarrollado en colaboración con el Instituto Tecnológico Textil (Aitex), el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE), la empresa especializada Neuroinnova y la consultora Ayming. Además, la iniciativa cuenta con financiación de la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

Actualmente, las intervenciones para la extracción de tumores cerebrales se planifican a partir de imágenes de alta resolución obtenidas mediante resonancia magnética o tomografía computarizada (TAC). Sin embargo, una vez que los neurocirujanos acceden al cerebro, pueden producirse cambios en su posición debido a variaciones de presión y otros factores fisiológicos.

Este desplazamiento cerebral puede modificar la localización prevista del tumor y comprometer la precisión de la planificación inicial. Hasta ahora, la valoración de este fenómeno depende principalmente de la experiencia y criterio del equipo médico, ya que no existe un sistema que permita medirlo de forma objetiva y cuantificable dentro del quirófano.

Para resolver esta limitación, 'Braindersy' ha desarrollado un casco equipado con antenas que trabajan en el rango de las microondas. Estas antenas emiten señales de muy baja potencia --hasta cien veces inferiores a las de un teléfono móvil-- y permiten obtener información sobre la posición del cerebro de manera completamente inocua tanto para el paciente como para el personal sanitario.

GEMELO DIGITAL PERSONALIZADO DEL CRÁNEO Y EL CEREBRO

El procedimiento comienza días antes de la intervención, cuando se genera un gemelo digital personalizado del cráneo y del cerebro del paciente a partir de las imágenes médicas disponibles. Durante la cirugía se realizan dos mediciones rápidas con el casco: una antes de acceder al cerebro y otra después de la apertura craneal.

A continuación, una serie de algoritmos matemáticos compara ambas mediciones para determinar el desplazamiento cerebral producido y estimar cómo afecta a la posición real del tumor. Todo el proceso se completa en menos de cinco minutos, lo que permite disponer de información actualizada prácticamente en tiempo real.

Los resultados se muestran al equipo de neurocirugía mediante una pantalla táctil y también a través de sistemas de realidad aumentada que permiten visualizar en tres dimensiones tanto la posición original como la posición actualizada del tumor. Esta representación facilita la interpretación de los datos y ayuda a decidir si la planificación inicial sigue siendo válida o debe modificarse.

TECNOLOGÍA RÁPIDA, SEGURA Y ECONÓMICA

El principal valor diferencial de 'Braindersy' radica en que proporciona una medida objetiva del desplazamiento cerebral directamente en el quirófano, algo que no ofrecen las tecnologías disponibles actualmente. Además, la estimación de la nueva ubicación del tumor permite aumentar la precisión de las intervenciones y reducir la incertidumbre asociada a este fenómeno.

La solución se basa en la denominada imagen médica mediante microondas (Medical Microwave Imaging), una tecnología no invasiva que obtiene información de los tejidos biológicos de forma segura, rápida y a un coste notablemente inferior al de otras técnicas avanzadas de imagen médica.

El equipo investigador trabaja en la integración y optimización de los distintos subsistemas que conforman la plataforma. La previsión es disponer durante los próximos meses de un demostrador completamente funcional capaz de reproducir el entorno de un quirófano y validar el funcionamiento conjunto de todas las tecnologías desarrolladas.

La UMH, como coordinadora del proyecto, lidera el desarrollo de la tecnología de detección del desplazamiento cerebral, los algoritmos matemáticos y los sistemas de visualización basados en realidad aumentada. Por su parte, AITEX ha participado en el diseño y fabricación del casco que integra las antenas de medición, con el uso de materiales específicos que garantizan el correcto funcionamiento de las señales electromagnéticas empleadas por el sistema, mientras que el ITE colabora en los ensayos de compatibilidad electromagnética y presta asesoramiento técnico para la integración de los distintos sistemas electrónicos.

El conocimiento clínico sobre las intervenciones intracraneales lo aporta la empresa Neuroinnova, que está formada por especialistas en neurocirugía que también asesoran al equipo de ingeniería en aspectos relacionados con la funcionalidad y usabilidad de la solución. Ayming participa en las actividades de difusión y transferencia tecnológica, así como en la identificación de potenciales entidades interesadas en la futura explotación de los resultados del proyecto.

'Braindersy' se alinea con los objetivos del Comité Estratégico de Innovación Especializado en Salud, que promueve el desarrollo de tecnologías avanzadas para mejorar la precisión de los procedimientos médicos y la atención al paciente. Asimismo, la iniciativa se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana (S3), coordinada por la Conselleria de Innovación.