Desarticulan un narcopiso en Patraix con jóvenes vendiendo drogas de diseño y marihuana - PN

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un narcopiso en el barrio valenciano de Patraix donde se vendía marihuana y drogas de diseño, con la detención de ocho personas, dos mujeres y seis hombres de entre 19 y 43 años, como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas.

Las investigaciones se iniciaron el mes pasado al tener conocimiento de la posible existencia de un domicilio en Patraix desde donde se suministraban sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y drogas de diseño, informa Jefatura.

Durante las vigilancias, los agentes comprobaron que efectivamente se trataba de un narcopiso donde existía un trasiego de compradores. Además, averiguaron que la inquilina de la vivienda tenía a varios jóvenes en este domicilio vendiendo las drogas.

Los policías, previa autorización de la autoridad judicial, registraron el piso, donde intervinieron 200 gramos de ketamina, 284 pastillas de éxtasis, 134 gramos de marihuana, 40 dosis de LSD, 15 gramos de cristal, 13 de tusi y 1.140 euros en efectivo.

En la vivienda había siete jóvenes, que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Poco después se arrestó a la inquilina de la vivienda, a la que se le imputan los mismos hechos.

Seis de los detenidos han pasado a disposición judicial, mientras otros dos han quedado en libertad tras prestar declaración y ser advertidos de la obligación de comparecer ante la justicia cuando sean requeridos.

La Policía recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar la venta de droga al menudeo. Cualquier persona puede comunicar información de forma anónima a través del correo electrónico 'antidroga@policia.es'.