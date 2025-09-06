Descubren en Alicante una finca donde realizaban capeas sin licencia tras escaparse una vaquilla y cortar la AP7

ALICANTE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante ha descubierto este sábado una parcela en la que se realizaban actividades taurinas sin licencia, a raíz de un incidente con una vaquilla, que se ha escapado de un camión y ha obligado a cortar la AP-7 durante 40 minutos.

La intervención ha comenzado cuando una vaquilla se ha escapado de un camión y se ha dirigido hacia la autopista AP-7, a la altura de la carretera de l'Assagador, en la zona de partidas rurales de Alicante. Este hecho ha obligado a cortar la carretera durante 40 minutos a mediodía, sin que haya provocado ningún incidente en la vía, según ha indicado el Ayuntamiento alicantino en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado trece agentes de la Policía Local que, junto a un grupo de personas que se encontraban en la zona, han conseguido interceptar e inmovilizar al animal, tras lo cual se ha restablecido el tráfico.

A raíz de esta actuación, y tras comprobar hacia donde se dirigía el camión que transportaba a la vaquilla, los agentes han acudido a una finca ubicada en la zona de la Rambla de Rambuchar. Allí, han comprobado que se iba a realizar un festejo taurino, tipo capea, en una pequeña plaza de tientas que un particular había alquilado al propietario de la finca y que, a su vez, había puesto a disposición de una peña de aficionados.

Tras comprobar que la actividad carecía de los permisos necesarios para su desarrollo, los agentes han levantado acta para tramitar la correspondiente denuncia y han dado parte a la Policía Autonómica, competente para estos hechos, que también se ha personado en el lugar.