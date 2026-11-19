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ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y de la Fundación Teófilo Hernando han demostrado que la duloxetina, un fármaco que se usa actualmente contra la depresión y el dolor neuropático, protege la retina en un modelo de ratón de retinosis pigmentaria.

El trabajo lo han llevado a cabo estudiosos del grupo Farmacología y Fisiología de las Enfermedades Neurodegenerativas (FarmaFisEn), del área de Farmacología de la UA, que dirige la profesora Victoria Maneu.

En ratones que imitan la retinosis pigmentaria humana, el equipo ha comprobado que la duloxetina mejora tanto la estructura como la función de la retina y reduce los marcadores inflamatorios, ha detallado la institución académica en un comunicado.

Los resultados, según explican los investigadores, "sugieren que el fármaco podría potencialmente servir también frente a otras enfermedades degenerativas de la retina, como la distrofia coroidea areolar central, el glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular, y la retinopatía asociada a las enfermedades de Alzheimer y de Parkinson".

Así, afirman que "el estudio es un ejemplo de reposicionamiento de fármacos, una estrategia que busca nuevas aplicaciones terapéuticas para medicamentos ya aprobados".

En este sentido, indican que, "como su seguridad y su comportamiento en el organismo ya se conocen, los ensayos en humanos pueden saltarse algunas fases iniciales de la investigación, reduciendo así los costes y los plazos frente a desarrollar un fármaco desde cero, un proceso largo y complejo que puede llevar más de una década".

Según los investigadores, la duloxetina podría administrarse por diversas vías, desde la oral o la intravenosa hasta la aplicación tópica directa en el ojo, e incluso mediante un implante ocular que liberara el fármaco. Aun así, el trabajo está todavía en una fase de investigación básica y solo se ha probado en este modelo de ratón.

ENFERMEDADES OCULARES

Las enfermedades que causan la degeneración de la retina provocan problemas graves de visión y, en muchos casos, ceguera, teniendo un gran impacto social, sanitario y económico y deteriorando gravemente la calidad de vida de los pacientes, ha subrayado la UA.

Estas enfermedades tienen causas diferentes: defectos genéticos, aumento de la presión intraocular, niveles elevados de glucosa en sangre, estrés o envejecimiento. Aun así, los investigadores indican que "muchos de los mecanismos de respuesta a la lesión a nivel celular y molecular son similares en todas ellas".

Todos estos factores "inducen, con frecuencia, un conjunto de señales celulares que conducen a cambios morfológicos y funcionales bien establecidos y similares, como la muerte celular controlada y la remodelación de la retina", añaden.

Además, apuntan que "los procesos de muerte celular en estas enfermedades y en otras neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Párkinson, no difieren significativamente, por lo que las dianas farmacológicas que se investigan son similares en ambos tipos de enfermedades".

Según los científicos de la UA, "los tratamientos actuales presentan una limitada efectividad y no logran modificar la progresión de estas enfermedades, de ahí la necesidad de proporcionar fármacos más eficaces para tratar la degeneración de la retina que sean capaces de retrasar la degeneración de los fotorreceptores, y la consiguiente pérdida visual".

OFERTA TECNOLÓGICA

Por este motivo, el Servicio de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) ha lanzado una oferta tecnológica para encontrar empresas interesadas en adquirir esta tecnología para su explotación comercial mediante acuerdos de licencia de la patente, proyectos de I+D, proyectos de desarrollo para adaptarlos a las necesidades de la parte interesada y proyectos de prueba de concepto, entre otras.

Su oferta tecnológica se dirige a empresas farmacéuticas del ámbito de la oftalmología y la neurobiología, especialmente aquellas que trabajan en la prevención o el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina y la neuroprotección, que quieran explotar comercialmente esta tecnología.

Las empresas pueden participar licenciando la patente o colaborando con el grupo en proyectos de I+D y pruebas de concepto adaptados a sus necesidades. Se buscan compañías con interés en llevar a cabo ensayos piloto a escala real y acompañar el desarrollo en sus siguientes fases, ha concretado la UA.