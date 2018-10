Descubren una nueva especie de un "extraño" insectívoro fósil de hace 16 millones de años en L'Alcora (Castellón)

Publicado 23/02/2018 15:58:33 CET

Paleontólogos del departamento de Botánica y Geología de la Universitat de València (UV) han descubierto una nueva especie fósil de insectívoro perteneciente a la "extraña" familia extinta de los dimílidos que se remonta a hace cerca de 16 millones de años, a raíz del hallazgo de unos dientes aislados en la localidad castellonense de L'Alcora.

Los especialistas de la Universitat Vicente Crespo, Francisco Javier Ruiz Sánchez y Plini Montoya, junto al investigador del Institut Català de Paleontologia Marc Furió, han identificado este grupo relacionado con las faunas que vivían en Europa central durante el Mioceno, hace unos 16 millones de años, explica la institución académica en un comunicado.

La nueva especie de insectívoro, encontrada en el yacimiento paleontológico Mas d'Antolino B, se ha presentado en la revista 'Historical Biology' y recibe el nombre científico de Plesiodimylus ilercavonicus, en referencia al pueblo íbero de los ilercavones, que habitaron parte de las actuales provincias de Castellón y Tarragona.

La familia se caracteriza por tener unos dientes que sobresalen de la mandíbula, con un esmalte dental más grueso que otros mamíferos, y la presencia de cuatro molares (dos en cada hemimandíbula, o cada una de las mandíbulas, y los otros dos en cada hemimaxila). Estas características les proporcionarían un aspecto "extraño", con unos dientes sobredimensionados.

Además, con el estudio de la dentición de esta especie y el tipo de desgaste sufrido por el esmalte de los dientes, se puede conjeturar una alimentación basada principalmente en gasterópodos, el grupo más numeroso de los moluscos.

ÚNICO REGISTRO EN LA PENÍNSULA

Hasta el momento, el hallazgo de material de este grupo animal en Araya es el único registro de la Península Ibérica, y se suma al de otras especies procedentes de Europa Central como algunos tipos de hámster y otros roedores, murciélagos e insectívoros, que evidencian una etapa de intercambio de fauna entre Iberia y Europa Central en el Mioceno inferior.

Para la obtención de los restos fósiles de pequeños mamíferos, se ha llevado a cabo un "laborioso" proceso de lavado y tamizado de varias toneladas de sedimento, así como la selección del residuo obtenido de este proceso.

El estudio de los ejemplares se realizó utilizando varias técnicas, entre ellas algunas derivadas del uso de aparatos de microscopía electrónica. Los resultados del estudio se presentaron en el 15th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, celebrado en Munich (Alemania) el pasado verano.

En el yacimiento paleontológico de Mas d'Antolino B, conocido desde el año 2008, se han recuperado fósiles de otras especies de musarañas, ardillas, hámsters, lirones, murciélagos o cocodrilos, entre otras.

Estas faunas, contextualizadas en un ambiente parecido al actual bosque tropical, están datadas en la edad de los mamíferos denominada aragoniana, también dentro del periodo del Mioceno.

En esta época, en la actual Araya habría bosque tropical con áreas de prados, y estos se situarían en las cercanías de un gran lago que alcanzaba gran parte de los actuales términos municipales de l'Alcora, Ribesalbes y Fanzara.

GRUPO ESPECIALIZADO EN VERTEBRADOS DEL CENOZOICO

Este trabajo lo han realizado integrantes del Grupo de Investigación en Paleontología de Vertebrados del Cenozoico (GI-PVC) de la Universitat UV, especializado en el estudio de vertebrados fósiles de las cuencas béticas, de la cordillera ibérica y en general de la Comunitat Valenciana y del este de la península ibérica, además de las faunas del terciario y cuaternario de Ecuador.

El grupo estudia los restos desde las diferentes subdisciplinas de la paleontología, como la tafonomía, la sistemática, la bioestratigrafía, la biogeografía, la paleoecología o el estudio de la forma, y aplica herramientas GIS (Sistemas de Información Geográfica) en la reconstrucción paleoclimática y paleoambiental.