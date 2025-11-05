Descubren restos de un cargamento de ladrillos y vasos cerámicos del siglo XIX en aguas de La Vila Joiosa

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vilamuseu y la Universidad de Alicante (UA) han descubierto en aguas de La Vila Joiosa (Alicante) restos de un cargamento de ladrillos para la construcción y algunos vasos cerámicos completos que pueden fecharse en el siglo XIX.

El hallazgo se produjo durante una inmersión rutinaria para poner a punto algunos equipos de investigación por parte de los arqueólogos subacuáticos municipales y de la institución académica. Este descubrimiento se ha puesto en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunitat Valenciana, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

A la espera de una prospección en extensión, aún no se puede asegurar si el yacimiento corresponde a los restos de un barco con su cargamento completo o a la caída al fondo de parte de este durante la carga o descarga a una embarcación de apoyo, tal y como han detallado desde Vilamuseu.

Según el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, "hasta el siglo XIX en la gran mayoría de los puertos" como el de este municipio alicantino "no existían muelles". "Una buena playa, una fuente de agua potable, un buen fondo de posidonia o de arena y una población costera ya podían ser un buen puerto", han resaltado.

Así, han apuntado que "los barcos fondeaban a unos cientos de metros de la playa y botes de apoyo trasladaban personas y mercancías hasta ellos". De esta manera funcionó el puerto de La Vila Joiosa desde el siglo VII a. C. hasta 1940.

Con 27 siglos de historia ininterrumpida, este es uno de los puertos de mayor duración de la Comunitat Valenciana, "primer y último puerto de la península ibérica en la ruta marítima principal entre Oriente y Occidente". Su estudio podría aportar "datos de gran interés sobre el comercio de cabotaje en un momento crucial de la historia vilera y de España".

"EXTRAORDINARIO" LEGADO CULTURAL SUBMARINO

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco (2001), firmada por España, establece que "los restos culturales sumergidos con una antigüedad de 100 años forman parte de ese patrimonio", según ha recogido el consistorio, que ha apuntado que "este nuevo yacimiento es algo anterior a los seis mercantes hundidos por el submarino alemán U-64, que operó en 1917 frente a las aguas de La Vila Joiosa" durante la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. Todos ellos forman ya parte, por su antigüedad, del "extraordinario" legado cultural submarino del municipio.

Para el nuevo yacimiento, se ha propuesto el nombre La Vila Joiosa I, "iniciando una serie para los nuevos yacimientos que se descubran, de forma que su denominación no dé pistas sobre su localización", ha apuntado el consistorio.

La edil de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca, ha indicado que La Vila Joiosa "cuenta con una gran riqueza en sus fondos marinos que poco a poco va viendo la luz". En esta línea, ha añadido que "este nuevo yacimiento sigue completando" la "historia" del municipio "junto al pecio Bou Ferrer". Como ocurrió con este último, cuando se comience a excavar, "se podría replicar el modelo de visitas" ya realizadas para "acercar el patrimonio subacuático al público".