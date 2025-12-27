Desmantelado un punto de venta de drogas y detenidas dos personas en Alfaz del Pi

Sustancia intervenida. - POLICÍA NACIONAL

ALICANTE, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alfaz del Pi (Alicante) a dos personas, de entre 30 y 32 años de edad, por distribuir y vender sustancias estupefacientes desde un establecimiento que actuaba como club privado de fumadores.

La investigación tuvo su inicio tras tener conocimiento de un establecimiento situado en la localidad de Alfaz del Pi utilizado como club cannábico al que acudían un gran número de personas, que tras adquirir la sustancia estupefaciente, abandonaban seguidamente el local, según ha informado este cuerpo en un comunicado.

Las informaciones recopiladas destaparon que el citado club operaba como punto de venta de sustancias estupefacientes, al cual podía acceder cualquier persona a comprar la sustancia y llevársela, sin necesidad de ser socio o miembro de la asociación.

Las primeras comprobaciones revelaron, además, que el establecimiento se encontraba funcionando con apariencia de club cannábico y se promocionaba abiertamente a través de las redes sociales como un lugar abierto para socios y visitantes, contrario a los criterios que deben regirse las asociaciones de esta tipología.

Los agentes pudieron constatar que en el citado local, se había llevado a cabo un par de años atrás, una investigación policial donde se intervino gran cantidad de sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana, destinada al menudeo y con la que resultaron detenidas 12 personas.

Ante todo lo recabado, se realizaron gestiones para comprobar la titularidad del local y de las personas responsables de la asociación, así como la comprobación de los posibles permisos y licencias correspondientes, averiguándose que no poseía licencia de apertura municipal, ni figuraba inscrito en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana.

VENTA INDISCRIMINADA A CUALQUIER PERSONA

En la fase de explotación operativa, se establecieron diferentes dispositivos de vigilancia y seguimiento sobre el local investigado con los que se pudo comprobar un gran trasiego de personas que se aproximaban a dicho establecimiento para la compra de sustancias y una vez adquirida la dosis abandonaban el mismo. Muchas de estas personas no pertenecían a la asociación e incluso se encontraban en la localidad de vacaciones.

Con las vigilancias realizadas, se pudo descubrir que cerca del local investigado se ubicaba una vivienda que era utilizada para el almacenaje de las diferentes sustancias que se vendían en el establecimiento y que servía como residencia de los investigados.

Tras todo lo investigado, se solicitaron a la Autoridad Judicial los correspondientes mandamientos de entrada y registro tanto del local como de la vivienda y tras hacerse efectivas se llevó a cabo la detención de dos varones responsables de la asociación.

En el transcurso de los registros practicados, acudieron al local personas que manifestaban ser clientes pero al ser preguntadas sobre si portaban algún tipo de acreditación que atestiguara su pertenencia a la asociación ninguna disponía de ningún tipo de documentación referente a la solicitada.

Como consecuencia de los registros realizados, se incautaron 20 vapeadores que contenían un gramo de tetrahidrocannabinol (THC), 12.610 gramos de cogollos de marihuana, 1513 gramos de hachís, 13,5 gramos de aceite de hachís, 223 cigarros de marihuana y 3605 euros en efectivo. Los detenidos, de entre 30 y 32 años de edad, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.