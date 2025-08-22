Desmantelan un cultivo de marihuana en una casa de Pedreguer (Alicante) e intervienen 2.500 gramos de droga - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado un cultivo de marihuana en una vivienda del municipio de Pedreguer (Alicante) y han investigado a su propietario por un presunto delito contra la salud pública. En la operación, se han intervenido 2.500 gramos de esta sustancia estupefaciente, semillas y varias herramientas de pesaje y manipulación, entre otros efectos.

Los hechos se remontan al mes de junio, cuando una patrulla de la Benemérita identificó a un vecino de 46 años de la localidad que circulaba con su vehículo. Durante la actuación, detectó un fuerte olor a maría procedente del interior del coche.

El conductor alegó inicialmente que se dedicaba al cultivo de romero y lavanda y luego aseguró estar vinculado al cannabidiol (CBD), aunque no presentó en ningún momento alguna autorización que acreditara tal actividad, lo que levantó las sospechas de los agentes, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras diversas gestiones y vigilancias "discretas" sobre su domicilio, ubicado en la partida de Alfas, se pudo constatar la presencia reiterada de olor a marihuana en la zona. Una vez confirmadas las sospechas, en julio, con el apoyo de la Policía Local de Pedreguer, la Benemérita registró la vivienda donde se encontraba el investigado.

En la planta superior de la casa se localizaron dos habitaciones habilitadas como cultivo 'indoor', equipadas con sistemas de iluminación LED de alta intensidad, deshumidificadores, aire acondicionado y extractores. En ellas, crecían 45 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

Asimismo, en la zona inferior, el investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado en el que almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos de marihuana, 30 bolsas de plástico con cogollos listos para su distribución, "gran cantidad" de bolsas individuales etiquetadas con distintas variedades de cánnabis y una vinoteca destinada a la conservación de semillas y diversos útiles de pesaje y manipulación.

"CLAROS INDICIOS" DE PUNTO DE VENTA

En total, la sustancia intervenida ascendió a 2.500 gramos netos de marihuana, "cantidad muy superior a la destinada al autoconsumo". El modo de conservación, el etiquetado individualizado, la diversidad de variedades y los materiales para el fraccionamiento y distribución constituían "claros indicios" de un punto de venta de droga, según la Guardia Civil.

Por estos hechos, el propietario de la vivienda fue investigado por un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas. Las diligencias instruidas y el material intervenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Dénia.