Desmantelan un laboratorio de marihuana y detienen a su propietaria en un chalet de Cheste (Valencia) - POLICÍA NACIONAL

VALÈNCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en la localidad de Cheste (Valencia) una plantación de marihuana tipo 'indoor' ubicada en un chalet y han detenido a su propietaria. La intervención ha permitido incautar 120 plantas, así como diverso material utilizado para el cultivo de cannabis.

La investigación se inició a raíz de una información recibida por agentes de la comisaría de Policía Nacional de Torrent, que apuntaba a la existencia de un cultivo ilegal de marihuana en una vivienda unifamiliar de Cheste, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Durante las primeras indagaciones, los agentes se personaron en el lugar y percibieron desde el exterior el "característico" olor de esta sustancia estupefaciente. Tras recabar una serie de indicios, constataron un "elevado" consumo energético, lo que "suele ser indicativo de actividades relacionadas con el cultivo de cannabis en interior".

Los policías volvieron a la vivienda para entrevistarse con la propietaria, quien accedió voluntariamente a que se realizara una entrada y registro en el inmueble. Durante la inspección del chalet, hallaron un laboratorio 'indoor' "completamente habilitado" para el cultivo de marihuana. En su interior se localizaron 120 plantas, así como diversos útiles empleados para el cultivo de esta droga.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito contra la salud pública.